Российские войска перебросили устаревшие танки Т-62 в Украину для усиления трассы в Запорожской области — ISW 9 июня, 06:08 Цей матеріал також доступний українською Танки Т-62 (Фото:warbook.club)

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские оккупанты перебросили в Запорожскую область 30 танков Т-62 для усиления трассы Т0812, которая проходит через Орехов и Луговое.



В ISW отметили, что также российские войска атаковали из реактивной артиллерии Николаевскую область и активизировались в Херсонской области.

Фото: ISW

Представитель Министерства обороны полковник Александр Мотузяник сообщил, что с помощью танков хотят оборудовать долговременные огневые точки.



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Танк Т-62 был принят на вооружение советскими вооруженными силами еще в 1962 году. К концу 2012 года в российской армии хранилось более 900 таких танков. Часть из них она позже использовала для войны в Сирии и на Донбассе.



6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что в Запорожской области сейчас угрожающая ситуация, и российские оккупанты хотят захватить Запорожье. 7 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов.

В Генштабе ВСУ 23 мая говорили, что российские оккупанты из-за огромных потерь в ходе боевых действий в Украине вынуждены снимать с хранения танки Т-62. По состоянию на 8 июня, Россия потеряла в Украине уже 1393 танка.

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