Россия направила к Лиману семь танков с мобилизованными: два из них попали в ДТП — Генштаб
Мобилизованные из РФ — низкой квалификации, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)
РФ продолжает направлять в районы ведения боевых действий недавно отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав.
Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке по состоянию на четверг, 29 сентября.
26 сентября в Лиман Донецкой области выбыло семь единиц танков, два из которых попали в ДТП во время следования.
Кроме того, должной огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли.
Известно об отправке 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область двух тысяч мобилизованных из Крыма.
К тому же военные комиссары на временно оккупированной территории Крыма получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий.
В течение 26 сентября этого года, только в Сакском районе, мобилизовали 21 человека крымскотатарской национальности.
Telegram-канал Первый отдел сообщал, что российские мобилизованные не участвуют в учениях, не проходят медицинскую комиссию и не проходят никакую подготовку.
Также Важные истории сообщали, что российских мобилизованных в Белгородской области без подготовки отправили в зону боевых действий — в село Сватово Луганской области.