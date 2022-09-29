Россия направила к Лиману семь танков с мобилизованными: два из них попали в ДТП — Генштаб 29 сентября, 07:27 Мобилизованные из РФ — низкой квалификации, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

РФ продолжает направлять в районы ведения боевых действий недавно отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав.

Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке по состоянию на четверг, 29 сентября.

26 сентября в Лиман Донецкой области выбыло семь единиц танков, два из которых попали в ДТП во время следования.

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Кроме того, должной огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли.

Известно об отправке 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область двух тысяч мобилизованных из Крыма.

К тому же военные комиссары на временно оккупированной территории Крыма получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий.

В течение 26 сентября этого года, только в Сакском районе, мобилизовали 21 человека крымскотатарской национальности.

Telegram-канал Первый отдел сообщал, что российские мобилизованные не участвуют в учениях, не проходят медицинскую комиссию и не проходят никакую подготовку.

Также Важные истории сообщали, что российских мобилизованных в Белгородской области без подготовки отправили в зону боевых действий — в село Сватово Луганской области.

