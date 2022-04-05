Бутусов показал уничтоженные танки РФ, пытавшиеся прорваться на Барвенково — видео
В результате удара ВСУ были уничтожены несколько танков РФ (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)
Украинский журналист Юрий Бутусов показал уничтоженные танки ВС РФ, которые пытались прорваться из Изюма Харьковской области на Барвенково.
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Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, он обнародовал на своем YouTube-канале во вторник, 5 апреля.
На фоне попыток российских оккупантов выйти к Барвенкову мэр города Александр Бало в целях безопасности посоветовал местным жителям эвакуироваться.
«Ситуация напряженная, в городе оставаться опасно. Поэтому прошу максимально по возможности: эвакуироваться», — призвал он в своем видеообращении.
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