Бутусов показал уничтоженные танки РФ, пытавшиеся прорваться на Барвенково — видео

5 апреля, 13:17
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В результате удара ВСУ были уничтожены несколько танков РФ (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

В результате удара ВСУ были уничтожены несколько танков РФ (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

Украинский журналист Юрий Бутусов показал уничтоженные танки ВС РФ, которые пытались прорваться из Изюма Харьковской области на Барвенково.

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Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, он обнародовал на своем YouTube-канале во вторник, 5 апреля.

https://www.youtube.com/watch?v=LNERsGNr3VA

На фоне попыток российских оккупантов выйти к Барвенкову мэр города Александр Бало в целях безопасности посоветовал местным жителям эвакуироваться.

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«Ситуация напряженная, в городе оставаться опасно. Поэтому прошу максимально по возможности: эвакуироваться», — призвал он в своем видеообращении.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Изюм Харьковская область Барвенково

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