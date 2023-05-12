Для ВСУ закажут танки украинского производства Оплот — Резников 12 мая, 11:53 Алексей Резников (Фото:Министерство обороны Украины)

Министерство обороны Украины закажет для армии танки отечественного производства Оплот.



Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в пятницу, 12 мая.

Во время рабочего визита в Харьковскую область он протестировал один из таких танков и заявил, что в танковой коалиции «в первых рядах должен быть именно украинский».

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«Я люблю кухню и музыку разных народов мира, но в промышленности я остаюсь промышленным украинопротекционистом. Именно поэтому было принято решение, что МОУ закажет у Укроборонпрома для украинского войска Оплоты», — сказал Резников, не уточнив количество и сроки производства.

Фото: Минобороны Украины

Он подчеркнул: на фронте обязательно должен быть «бронированный кулак» — для сохранения жизни украинским защитникам нужна бронетехника.

Фото: Минобороны Украины

Министр наградил отличиями сотрудников нескольких предприятий Укроборонпрома за вклад в обороноспособность Украины и заявил, что задача оборонно-промышленного комплекса Минобороны — вместе со странами-партнерами обеспечить постоянное увеличение объемов производства и ремонта всех видов вооружения и военной техники.

Украинский основной боевой танк Оплот был разработан на основе предшественника — Т-84 — и был взят на вооружение армии в 2009 году. Он имеет комбинированную систему защиты и антирадарное покрытие. Танк оснащен тепловизионным прицелом, комплексом оптико-электронного противодействия и навигационной системой.

Его вооружение состоит из 125-мм гладкоствольного орудия, 7,62-мм спаренного пулемета и 12,7-мм зенитного пулемета. Танк укомплектован украинскими управляемыми ракетами с лазерным наводением Комбат, что позволяет поражать цели (танки, вертолеты, ДОТы и другие высокозащищенные наземные, надводные или низколетящие объекты) на расстоянии до 5 км. Стоимость единицы составляет около $4 млн.

