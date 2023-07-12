После недоразумения с Польшей. В Германии рассказали, где будут ремонтировать танки Leopard 2 для Украины

12 июля, 15:50
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Леопард 2 (Фото:REUTERS/Денис Балибуз)

Леопард 2 (Фото:REUTERS/Денис Балибуз)

После разрыва соглашения между Берлином и Варшавой по ремонту танков Leopard 2 для Украины их могут ремонтировать в Германии и, возможно, в Литве.

Об этом в среду, 12 июля, сообщает NTV, ссылаясь на министерство обороны Германии.

Федеральное министерство обороны Германии меняет свои предыдущие планы из-за конфликта, возникшего по ремонту основных боевых танков Leopard 2 в Польше.

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Пресс-секретарь немецкого ведомства подчеркнул, что теперь ремонт основных боевых танков Leopard 2A5 и Leopard 2A6 будет проводиться в Германии, а также, вероятно, в Литве.

«Польша и Германия продолжают реализовывать идею ремонта танков Leopard 2. Они хотят координировать это совместно», — отметили в Минобороны Германии.

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21 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что было подписано письмо о намерениях Польши создать центр технического обслуживания танков Leopard 2.

13 июня посол Германии в Польше Томас Баггер рассказал, что Германия и Польша в ближайшие дни заключат соглашение о создании сервисного центра для ремонта боевых танков Leopard и другой западной техники, которую использует Украина.

2 июля издание Spiegel сообщило, что за последние два месяца Германия и Польша не смогли достичь согласия по открытию центра ремонта и обслуживания танков Leopard, которые были переданы Украине.

12 июля газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте переданных Украине западных танков Leopard.


Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Польша Танки Литва Германия Война России против Украины танки Leopard Leopard 2

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