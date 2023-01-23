Ключ к успеху в наземных сражениях. Почему даже более старые танки Leopard 2 A4 помогли бы ВСУ изменить картину на поле боя — эксперт 23 января, 14:02 Германия может передать Украине танки Leopard 2 A4 (Фото:kmweg.de)

Германия и США недавно объявили, что предоставят Украине боевые машины пехоты (БМП) Marder и Bradley. Хотя нет сомнений в их эффективности, они не предназначены для работы в одиночку и могут обеспечить ВСУ беспроигрышную комбинацию только в комплекте с танками.

Такое мнение в своей колонке высказывает Фрэнк Ледвидж, офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете.

Он напоминает, что предназначение БМП — доставить пехоту на поле боя, где только во взаимодействии с танками можно добиться действительно эффективных результатов.

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« В начале войны Россия потеряла сотни танков из-за противотанковых управляемых ракет (ПТРК), выпущенных пехотой, в том числе культовых Javelin и NLAW. Экипажам танков, заключенным в очень тяжелый стальной ящик, часто бывает трудно увидеть эти войска, что ставит их в крайне невыгодное положение. Так что лучший способ защиты танков от пехоты с ПТРК — привести с собой свою пехоту. Вы делаете это, используя БМП, такие как Bradley и Marder. Они оснащены автоматическими пушками и пулеметами для прикрытия пехоты, когда она спешивается.», – напоминает Ледвидж.

В свою очередь, эти легкобронированные БМП уязвимы для танков. Таким образом, БМП и тесно взаимодействующие друг с другом танки, которые находятся в контакте с артиллерией, необходимы для эффективной «общевойсковой войны» — это и есть ключ к успеху в наземных битвах, объясняет эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, даже если Украине в конечном счете предоставят хотя бы относительно старые варианты немецких танков Leopard 2 A4, это может обеспечить необходимый для ВСУ эффект и наступательный потенциал.

«Идея, по-видимому, состоит в том, что несколько стран НАТО объединят свои силы для создания бригады, включающей 100 [танков Leopаrd] 2A4, а также примерно 100 Marder и Bradley», — предполагает Ледвидж.

Он напоминает, что Leopard 2A4 производили с 1986 по 1992 год (хотя с тех пор они были значительно модернизированы). Эти танки старые, но будут эффективны против танкового парка России, считает эксперт. "Но без дополнительной брони эти танки, скорее всего, будут уязвимы для ПТРК, в чем Турция убедилась на своем опыте в Сирии", - объясняет он.

Решение о возможном предоставлении Украине танков Ледвидж считает «выдающимся моментом». Он уверен, что важность этого решения состоит не только в более чем адекватной боевой эффективности танков. «Скорее, Leopard 2A4, наряду с БМП Bradley и Marder, олицетворяют приверженность Запада реформированию и перевооружению украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, переходя от осознанно ситуативного подхода к поставкам оружия в начале войны к более тщательно разработанному плану боя, включающему новую военную технику», - заключает эксперт.