Танки, БМП и опорные пункты. Спецназовцы СБУ уничтожили 21 цель за апрель — видео 29 апреля, 15:19 Уничтоженный танк россиян (Фото:скрин видео/СБУ/Telegram)

Бойцы спецподразделения Службы безопасности Украины за апрель уничтожили более 20 целей российских оккупантов. Речь идет о танках Т-90, Т-72, БМП и опорных пунктах.

Видео ударов по врагу обнародовала пресс-служба СБУ в Telegram.

С начала апреля бойцы Центра специальных операций А из подразделения Белый волк поразили 21 цель.

Воины уничтожили четыре танка Т-90 и Т-72, девять боевых машин пехоты, бронетранспортер, три опорных пункта россиян, тягач МТЛБ, грузовик Урал и другой военный транспорт.

Видео дня

За 430 дней полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 190 тысяч своих солдат — из них 580 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

По данным Русской службы BBC, за последние две недели им удалось установить имена 1249 погибших на территории Украины российских оккупантов.

В общей сложности журналистам удалось установить имена 21 700 российских военных, погибших на войне в Украине.