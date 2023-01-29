Танки Abrams поступят в Украину в конце 2023 года или в начале 2024 года — WP

29 января, 21:39
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Танк Abrams A1M1 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Танк Abrams A1M1 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Американские танки Abrams М1А2 доставят в Украину в конце 2023 года или в начале 2024 года, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, танки будут без брони из обедненного урана.

WP пишет, что 31 танк М1А2 для Украины США не будут брать из запасов, а закупят у промышленности.

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Президент США Джо Байден 25 января объявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, запчасти и оборудование для их обслуживания.

Видео дня

Однако координатор Совета национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби уточнил, что процесс передачи Abrams может занять много месяцев.

https://www.youtube.com/embed/-EG9w3ZI1dU
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   США The Washington Post Война России против Украины танк Abrams

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