На поле боя технику ждут осенью. Военные ВСУ начали учения на американских танках Abrams в Германии 27 мая, 13:06 Танки Abrams (Фото:ArmyChiefStaff/Twitter)

В Германии начались учения военнослужащих ВСУ на американских танках M1 Abrams, которые США обязались передать Украине.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на заявление Гаррона Гарна, представителя Пентагона.

В состав первой группы, которая начала обучение на немецких полигонах в Графенвере и Гоенфельс, входят 400 военнослужащих ВСУ. Их обучат управлять американскими танками M1 Abrams и обслуживать их.

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Из них около 200 военнослужащих — это примерно один бронетанковый батальон, как пишет NYT — в пятницу, 26 мая, начали общевойсковой инструктаж. Эта программа, среди прочего, включает базовые солдатские навыки, такие как меткая стрельба и умение оказывать медицинскую помощь, а также тренировки на уровне взвода и роты. Впоследствии их ждут более масштабные учения с участием подразделений на уровне батальонов, которые противостоят друг другу.

Других 200 украинских военных начали обучать, как заправлять и обслуживать американские танки, пояснил полковник Гарн.

Ранее представители Министерства обороны США заявляли, что в Германию отправят 31 танк Abrams, которые будут использовать в программе подготовки украинских военных.

Как ожидается, обучение будет длиться 10−12 недель. Ранее в Пентагоне объясняли, что структура курса похожа на ту, которую использовали для обучения украинцев на БМП Bradley и Stryker. ВСУ получили эти машины в начале 2023-го.

Украине не будут поставлять те танки, на которых будут проходить обучение бойцы в Германии. Зато боеспособные танки могут попасть на поле боя в Украине уже к осени, сообщили американские чиновники.