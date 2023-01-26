Когда Leopard и Abrams будут на фронте? Немецкие и американские СМИ — о роли танкового прорыва, уроках для Шольца и дискуссии о самолетах 26 января, 11:19 Сюжет Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на фоне танка Leopard 2 на военной базе Бундесвера в Бремене, октябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo)

Джо Байден, объявляя о поставках танков, назвал решение США «еще одним свидетельством нашей неизменной и неослабевающей приверженности Украине и нашей уверенности в боеспособности украинских сил». Олаф Шольц в своем выступлении в Бундестаге попытался защитить промедление Германии, назвав «правильным» стремление не поставлять танки в одиночку, а лишь «в тесном сотрудничестве».

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NV собрал оценки немецких и американских СМИ, которые анализируют долгожданое для Украины решение поставить танки.

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The Washington Post констатирует, что решения о поставка танков Leopard и Abrams из Германии и США «завершают многомесячные дебаты между западными союзниками и открывают путь к серьезному изменению баланса сил на поле боя в Украине». При этом WP указывает на компромиссность решения в долгих спорах между Германией и США. Американские танки станут частью долгосрочного планирования для укрепления ВСУ, «а не оружием, которое будет использовано немедленно». Abrams будут закуплены у производителей, а не переданы из существующих военных запасов США — это означает, что они поступят «не раньше, чем через месяцы, если не годы», пишет WP. Тогда как немецкие Leopard, которые в настоящее время рассредоточены по Европе, должны быть поставлены быстрее — так, чтобы Украина имела возможность защититься от ожидаемого весной наступления России и начать собственное контрнаступление.



В Европе поставлена ​​цель быстро собрать два танковых батальона Leopard, напоминает издание, что эквивалентно как минимум 70 танкам (14 танков Leopard 2 A6 из запасов армии ФРГ — лишь один из шагов этого плана). Со ссылкой на Минобороны Германии WP отмечает, что первые танки Leopard должны оказаться на поле боя уже к концу марта, что «оставляет узкое окно для логистики и обучения, которое начнется в ближайшие дни». Со своей стороны, немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил СМИ, что может поставить 29 танков Leopard 2A4 к апрелю или маю и еще 22 танка той же модели примерно в конце 2023 или начале 2024 года.

Исходя их таких сроков Франц-Стефан Гади, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований, задается вопросом, действительно ли немецкие Leopard будут определять краткосрочную динамику боев. Ведь за каждым из танков стоит сложная логистическая цепочка — тяжелые транспортные средства, эвакуационные и заправочные машины. Однако он констатирует, что значимость решения Германии проистекает прежде всего из его политических последствий: поставки танков сигнализируют о ее более глубоких обязательствах в этой войне. Кроме того, стратегия России состоит в том, чтобы затянуть боевые действия и сломить поддержку Запада. Отправка танков Leoprd покажетМоскве, что «поддержка Запада будет продолжаться, несмотря ни на что», констатирует Гади.

The New York Times пишет, что синхронно объявив о поставках танков, США и Германия «выкарабкались из дипломатической трясины, которая неделями поглощала внимание западных чиновников и выявляла разногласия между союзниками Украины». Однако танки не прибудут быстро, предупреждает NYT. Чтобы оказаться на поле боя, первым Leopard потребуется несколько месяцев, а американским Abrams — вплоть до года или даже больше. Кроме того, пока что обещанных танков (их хватит примерно на три танковых батальона) меньше, чем те сотни, которые, по словам украинского командования, необходимы для победы над россиянами, отмечает издание.

С другой стороны, решение Германии направить танки со складов ее армии прокладывает путь для десятка других европейских стран, которые могут отправить свои собственные. Такая переброска тяжелого вооружения «в конечном итоге может помочь украинским силам подорвать преимущество России в численности войск и технике», обобщает NYT мнения военных экспертов.

CNN называет танковый прорыв «новым жестким шагом Запада», который «был немыслим еще несколько месяцев назад» — свидетельством «бесконечной, постоянной и нарастающей» помощи Украине. Американский телеканал объясняет важность этого решения тем, что в отличие от систем ПВО или противотанковых ракет танки не являются исключительно оборонительным оружием. И хотя танки тоже предназначены для нанесения серьезных ударов по российским войскам в Украине в ходе наземного наступления оккупантов, «они посылают недвусмысленный сигнал о возвращении Украине ее территории». «Это ново, жестко, и это демонстрирует, что НАТО не боится», — констатирует CNN.

Телеканал подчеркивает, что, вопреки всем дискуссиям, итоговое совместное решение США и Европы отправить танки в Украину «не является демонстрацией раздробленности демократий, как может показаться». CNN полагает, что Альянс такого размера и со столь разной историей стран, как НАТО, «всегда будет иметь некоторые разногласия о ходе крупнейшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой войны». Однако знаковым является то, что Запад все же решился направить свои самые эффективные боевые средства в Украину, которую Альянс «еще год назад считал неподходящей даже для серьезного обсуждения членства в НАТО».

Обслуживание и ремонт танков — в частности, американских Abrams — «на огромных просторах Украины станет серьезной проблемой», предупреждает CNN. Однако готовность Вашингтона взять на себя эту задачу «красноречиво свидетельствует о его приверженности [поддержке Украины в] войне и о том, как он видит перспективы ее более широкой победы».

CNN также считает, что решение поставить танки говорит о двух вещах:

страны Запада больше не беспокоятся о нарушении российских « красных линий» — рушится давнее убеждение, что некоторые элементы помощи стран НАТО Украине якобы могут спровоцировать РФ;

красных линий» — рушится давнее убеждение, что некоторые элементы помощи стран НАТО Украине якобы могут спровоцировать РФ; членов НАТО все меньше беспокоит возможность нападения на них со стороны самой России в ближайшем будущем: ведь они передают оружие, которое им срочно понадобилось бы в случае такого конфликта. По сути государства Альянса « считают, что решающий конфликт с Россией будет в Украине, и это может означать, что они верят в то, что Москва не победит».



Frankfurter Allgemeine Zeitung называет «правильным» решение «как можно быстрее доставить самые мощные немецкие танки в многострадальную Украину», поскольку «на Днепре защищают и безопасность Германии»". «Если украинцам при поддержке Запада не удастся остановить Путина в его ревизионистской кампании, другие почувствуют его горячее дыхание на своих шеях. А в случае необходимости задействовать коллективную оборону Германии пришлось бы сделать то, чего, как утверждает Шольц, он в этой войне делать не хочет: отправить своих солдат», — подчеркивает FAZ необходимость как можно быстрее остановить агрессию РФ. Кроме того, единство, демонстрируемое странами, которые выразили желание примкнуть к «танковому альянсу» — важный фактор разделения рисков между всеми ними в противостоянии с Москвой, напоминает немецким читателям FAZ

Издание также прогнозирует расширение и продолжение дискуссий о том, какое вооружение необходимо для поддержки Украины — «от Leopard и до [европейских истребителей] Tornado, исключает их поставки канцлер или нет». «Остается лишь надеяться, что союзники извлекли урок из танкового спора: не пререкаться публично и не тратить время, которого у Украины больше нет», — заключает автор колонки.

Политический обозреватель Süddeutsche Zeitung указывает, что хотя Олаф Шольц может считать себя победителем танковых дебатов — мол, ему удалось настоять на поставках Abrams из США — на самом деле он нанес «значительный ущерб» НАТО из-за своего нерешительного и непрозрачного подхода к поставкам танков в Украину. Хотя американские танки действительно обеспечивают канцлеру ФРГ «политическое прикрытие», которого он так добивался, фактически Шольц причинил вред и Альянсу, и отношениям Германии с США, убежден журналист SZ. «Истинные мотивы его колебаний по-прежнему овеяны тайной, и это усиливает то недоверие, с которым сталкивается правительство Германии во многих частях Европы, а теперь и в США, — пишет автор материала. — И если об этом никто открыто не говорит, то лишь по той простой причине, что вы вряд ли захотите загонять еще дальше в угол потерявшего рассудок партнера. Поэтому пришлось льстить и уговаривать — и в конечном итоге США уступили, частично „уплатив по счету“ вопреки своим первоначальным намерениям».

К этому моменту сомнения Шольца нанесли столько вреда, что говорить о «хорошем результате» не приходится, констатирует издание. По мнению немецкого журналиста, «Шольц упустил момент, когда он мог бы принять самостоятельное и суверенное решение». В итоге он оказался ведомым — изолированной стороной в Альянсе, которая оказалась под давлением коалиции стран и была способна озвучивать свою позицию лишь постфактум. А молчание Шольца лишь усилило замешательство. «Если вы не даете объяснений, то создаете пространство для спекуляций», — напоминает автор SZ.

Он также обозначает главные из предполагаемых страхов Шольца: боязнь реакции немецкого общества и вероятный страх перед самостоятельной позицией Германии. По мнению Шольца, таких проблем не было бы, если бы все союзники, включая США, действовали синхронно «и никто не осмелился бы сделать шаг вперед». Однако, напоминает редактор SZ, Германии незачем играть в прятки — как стране, которая является вторым по объемам поставщиком оружия в Украину. США уже подвергли себя гораздо большему риску, напоминает издание, поскольку нейтрализовали недопустимые российские ядерные угрозы своими реальными контругрозами и сигналом Москве о неприемлемости применения ядерного оружия против Украины.

Из-за такой позиции Шольца «дни Леопардов» возымели обратный эффект: к жизни вновь вернулся «образ ненадежного государства в сердце Европы, чья нерешительность лишь выявила трещины в западном Альянсе и порадовала Владимира Путина». И в то время как Польша своей заявкой на экспорт танков фактически подтолкнула дискуссию о них, в этой роли надлежало бы быть властям Германии — как ключевой нации в европейском командовании НАТО, которая должна обеспечить гармонию в Альянсе, пишет SZ.

«В этой войне все фронты уже давно определены. Как и все другие миролюбивые правительства, правительство Германии должно быть заинтересовано в поражении России. Иначе эта война не закончится. Поэтому танки должны быть поставлены, чтобы дать Украине военное преимущество, которое, согласно надеждам, заставит руководство России понять, что настал момент для прекращения огня», — заключает автор публикации.



Spiegel называет решение Шольца все же поставить Украине танки Leopard 2 «очередным поворотным моментом в политике Германии относительно Украины». Издание отмечает, что канцлер ФРГ остался верен своей излюбленной тактике действий в спорных вопросах, которую уже неоднократно применял: он хранит молчание и не разъясняет свою позицию, пока длится процесс принятия решения, а затем оглашает его, и лишь потом разъясняет свои шаги. Однако если до сих пор этот метод работал во внутринемецких вопросах, когда последнее слово в дебатах в такой стратегии оставалось за Шольцом, то танкова дилемма показала, насколько рискованным для него оказался такой подход. Канцлер Германии предстал как ведомая фигура, которая принимает запоздалые решения лишь под массивным давлением. Кроме того, теперь репутация Германии пострадала в кругу международных партнеров, особенно в Восточной Европе, подтверждает издание оценки SZ.



В отдельной публикации Spiegel анализирует перспективы предоставления Украине немецких истребителей, признавая что «дебаты о военной поддержке уже давно вышли за рамки танков». «Если послушать речь Олафа Шольца [в Бундестаге 25 января], становится ясно: Германия не будет поставлять Украине истребители […] Единственная проблема: Шольц тоже долго сопротивлялся поставкам боевых танков, но потом сдался», — констатирует немецкое издание. Однако если в вопросе о поставках танков канцлер быстро столкнулся с требованиями отправить их даже в рядах правящей коалиции из трех партий, то об истребителях в ФРГ пока нет столь же единого мнения. В ответ на запросы Spiegel пока никто из представителей коалиционных партий не высказался за поставку боевых самолетов из Германии в Украину — такую идею поддержал лишь депутат Бундесвера от оппозиционной фракции ХДС Родерих Кизеветтер, член внешнеполитического комитета парламента и полковник в отставке, который еще в мае 2022 года побывал в Киеве и Ирпене.



«Это показывает, насколько чувствителен вопрос о боевых самолетах», — пишет Spiegel, отмечая, что их поставка для Германии стала бы пересечением еще одной красной линии — подобно тому, как долгое время большинство политиков в Германии опасались, что поставка танков сделает ФРГ слишком прямым участником войны. «С другой стороны, возникает вопрос: может ли война, которая продолжается уже одиннадцать месяцев, закончиться быстрее, если Украина получит еще большую военную поддержку — и можно ли таким образом заставить Россию пойти на переговоры?» — озвучивает издание главный аргумент в поддержку усиления помощи.