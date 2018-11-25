Танкер перекрыл проход кораблям ВМС Украины под аркой Керченского моста - фото

В воскресенье, 25 ноября, Россия заблокировала движение через Керченский пролив с помощью севшего на мель судна.

Как сообщает КерчьИНФО, судно перекрыло проход под арками Керченского моста. Его сопровождают три российских военных катера и два военных вертолета.

Местным журналистам издания удалось зафиксировать на фото нынешнюю обстановку в Керченском проливе. Фото сделаны со стороны Керчи оккупированного РФ Крыма.

В командовании ВМС ВС Украины ранее сообщили, что российская сторона посадила на мель танкер перед Керченским мостом со стороны Азовского моря. Из-за действий РФ украинские корабли уже третий час не могут войти в Азовское море.

Позже украинские военные сравнили сегодняшние события с событиями 2014 года.

"История Черноморского флота (Севастополь) и 2014 повторяется. Затопим корабли, не дадим возможности пройти, ссылаясь на неизвестное судно в проливе", - заявили в ВМС Украина.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".