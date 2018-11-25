Танкер перекрыл проход кораблям ВМС Украины под аркой Керченского моста - фото

В воскресенье, 25 ноября, Россия заблокировала движение через Керченский пролив с помощью севшего на мель судна.
Как сообщает КерчьИНФО, судно перекрыло проход под арками Керченского моста. Его сопровождают три российских военных катера и два военных вертолета.
Местным журналистам издания удалось зафиксировать на фото нынешнюю обстановку в Керченском проливе. Фото сделаны со стороны Керчи оккупированного РФ Крыма.
В командовании ВМС ВС Украины ранее сообщили, что российская сторона посадила на мель танкер перед Керченским мостом со стороны Азовского моря. Из-за действий РФ украинские корабли уже третий час не могут войти в Азовское море.
Позже украинские военные сравнили сегодняшние события с событиями 2014 года.
"История Черноморского флота (Севастополь) и 2014 повторяется. Затопим корабли, не дадим возможности пройти, ссылаясь на неизвестное судно в проливе", - заявили в ВМС Украина.
Смотрите также
Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования