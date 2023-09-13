ВСУ уничтожили «непробиваемый» танк Т-80БВМ, которым хвастались российские пропагандисты — видео 13 сентября, 13:55 Уничтожение танка Т-80БВМ (Фото:Скриншот из видео Игорь Клименко/Telegram)

Силы обороны Украины уничтожили вражеский танк Т-80БВМ, который российские пропагандисты называли «сверхсовременным и непробиваемым».

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

По его словам, российские пропагандисты несколько дней назад опубликовали видео о танке Т-80БВМ, который они считали непробиваемым.

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Однако аэроразведчики 27-й бригады Национальной гвардии Украины провели настоящее испытание танка и уничтожили его.

«Результат: Т-80БВМ прекрасно горит и взрывается», — подчеркнул Клименко.

Глава МВД подчеркнул, что бойцы Нацгвардии искусны не только в бою, но и в разрушении российских фейков.