ВСУ уничтожили «непробиваемый» танк Т-80БВМ, которым хвастались российские пропагандисты — видео

13 сентября, 13:55
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Уничтожение танка Т-80БВМ (Фото:Скриншот из видео Игорь Клименко/Telegram)

Уничтожение танка Т-80БВМ (Фото:Скриншот из видео Игорь Клименко/Telegram)

Силы обороны Украины уничтожили вражеский танк Т-80БВМ, который российские пропагандисты называли «сверхсовременным и непробиваемым».

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

По его словам, российские пропагандисты несколько дней назад опубликовали видео о танке Т-80БВМ, который они считали непробиваемым.

Видео дня

Однако аэроразведчики 27-й бригады Национальной гвардии Украины провели настоящее испытание танка и уничтожили его.

«Результат: Т-80БВМ прекрасно горит и взрывается», — подчеркнул Клименко.

Глава МВД подчеркнул, что бойцы Нацгвардии искусны не только в бою, но и в разрушении российских фейков.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1701906531506086371?s=46
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Танки Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Видео Игорь Клименко Война России против Украины российские потери потери врага силы обороны

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