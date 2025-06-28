«Вынужденное решение». В ГУР заявили, что россияне начали перебрасывать на фронт устаревшие танки Т-62

Российские оккупанты вынуждены бросать на фронт старые танки Т-62 из-за нехватки современной бронированной техники . Об этом в субботу, 28 июня, сообщило Главное управление разведки в Telegram.

Как отметили в разведке, из-за серьезных потерь на войне против Украины РФ прибегает к массовой расконсервации устаревших боевых машин.

В частности, из-за истощения резервов техники 1970-х годов выпуска, российское командование начало активно возвращать в эксплуатацию еще более древние образцы, а именно танки типа Т-62.

В разведке отметили, что восстановление танков происходит на базе бронетанкового ремонтного завода, расположенного в поселке Атамановка Забайкальского края РФ. Поставляют танки на фронт со складов восточного военного округа.

Украинская разведка зафиксировала переброску 21 единицы Т-62 из восточного военного округа в европейскую часть РФ 27 июня. ГУР считает, что техническое состояние большинства этих машин — неудовлетворительное. В частности, танки десятилетиями хранились под открытым небом и без технического обслуживания.

«Однако из-за острой нехватки современных основных боевых танков, таких как Т-90М и Т-72Б3М, применение Т-62 рассматривается как временное, но вынужденное решение», — сказано в сообщении.

Танк Т-62 был принят на вооружение советскими вооруженными силами еще в 1962 году. К концу 2012 года в российской армии хранилось более 900 таких танков. Часть из них она позже использовала для войны в Сирии и на Донбассе.