«Что делают Javelin и NLAW». Генштаб показал, как танк российских оккупантов провалился под асфальт — видео

6 апреля, 11:00
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Танк провалился под асфальт после удара украинских военных (Фото:Кадр видео Генштаб)

Танк провалился под асфальт после удара украинских военных (Фото:Кадр видео Генштаб)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видео уничтожения российского танка.

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«Что Javelin и NLAW делают с российскими танками», — говорится в подписи к ролику.

На видео показан российский танк после того, как украинские военные нанесли по нему удар. Он по башню провалился под асфальт.

Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/378302434162315/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Российские танки Javelin NLAW Война России против Украины

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