«Что делают Javelin и NLAW». Генштаб показал, как танк российских оккупантов провалился под асфальт — видео 6 апреля, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Танк провалился под асфальт после удара украинских военных (Фото:Кадр видео Генштаб)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видео уничтожения российского танка.



Война России против Украины — главные события 6 апреля

«Что Javelin и NLAW делают с российскими танками», — говорится в подписи к ролику.

На видео показан российский танк после того, как украинские военные нанесли по нему удар. Он по башню провалился под асфальт.



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