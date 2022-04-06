«Что делают Javelin и NLAW». Генштаб показал, как танк российских оккупантов провалился под асфальт — видео
Танк провалился под асфальт после удара украинских военных (Фото:Кадр видео Генштаб)
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видео уничтожения российского танка.
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«Что Javelin и NLAW делают с российскими танками», — говорится в подписи к ролику.
На видео показан российский танк после того, как украинские военные нанесли по нему удар. Он по башню провалился под асфальт.
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