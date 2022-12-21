Оккупант рассказал, как танк РФ выстрелил по мобикам, убив сразу 20 человек — перехват

21 декабря, 16:40
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По словам оккупантов, уничтоженные мобики прибыли в Украину из Ярославля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По словам оккупантов, уничтоженные мобики прибыли в Украину из Ярославля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские захватчики продолжают нести огромные потери как от ВСУ, так и от так называемого «дружеского огня».

Об этом один из них рассказал в телефонном разговоре, перехват которого обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По словам оккупанта, войска РФ умудряются уничтожать своих солдат не только минометами и артиллерией из-за неправильных координат, но и прямой наводкой из танка.

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«Пацанов покрошило нормально… Приехали с Ярославля, 3-й батальон… 20 человек убило… Это наш танк е*нул. Два раза выстрелил и 20 пацанов, на*уй. Говорю, бл*. Тут командование х*й поймешь какое. Твари. Своих же убивают!.. Потери больше от своих», — пожаловался он матери.

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https://www.youtube.com/watch?v=wjWUvh4dDiM
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Российские танки Перехват Война России против Украины

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