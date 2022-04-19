Оккупанты переехали танком своего же раненого солдата — видео
Лежащий на земле оккупант еще подавал признаки жизни (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)
Российские военные не только бросают своих раненых на поле боя, но и, порой, сами превращают их в груз 200.
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Об этом свидетельствует видео с разведывательного дрона, обнародованное в соцсетях украинскими военными.
На нем видно, как российский танк проезжает прямо по лежащему на земле военнослужащему ВС РФ, который на тот момент еще подавал признаки жизни.
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