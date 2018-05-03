Танк наехал на снаряд. В Минобороны назвали причину новых взрывов на складах в Балаклее

На территории арсенала в Балаклее продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов

Причиной новых взрывов на складах с боеприпасами в Балаклее Харьковской области стала военная техника, которая наехала на снаряд во время тушения загоревшейся травы в районе арсенала.

Об этом заявил пресс-офицер Министерстве обороны Дмитрий Горбунов, передает портал 057.ua.

"Начался пожар и боеприпасы 100 мм и 120 мм начали взрываться от пожара. Предварительная причина - пожарный танк наехал на один из снарядов. Сами снаряды начали детонировать на технической территории", - заявил Горбунов.

Ранее сообщалось, что в четверг утром, 3 мая, на территории 65 арсенала в Балаклее вспыхнул пожар, который, по словам местных жителей, сопровождался взрывами.

"В 13.35 начался пожар в результате возгорания сухой травы на прежней технической территории 65 арсенала, в Балаклее, Харьковской области. Там продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогодней чрезвычайного происшествия", - отметили в Минобороны.

Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года, на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от Балаклеи Харьковской области, начались взрывы.

По данному факту СБУ открыла уголовное производство по статье "диверсия", а прокуратура по статье "халатность", однако в настоящее время оба производства объединены в одно.