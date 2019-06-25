Из-за танцев выпускников академии Нацгвардии под песню Газманова начато служебное расследование Сегодня, 10:42 1313 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео STERNENKO/YouTube Скандал спровоцировал выпускной курсантов НГУ в одной из воинских частей Харькова Скриншот с видео STERNENKO/YouTube

Командование Нацгвардии инициировало служебное расследование использования группой курсантов Национальной академии НГУ во время празднования выпуска песни, популяризирующей российских военных.

Видео, на котором выпускники танцуют под композицию «Офицеры» ярого сторонника кремлевской политики Олега Газманова, опубликовал блогер Сергей Стерненко.

По его словам, обнародованные кадры были сняты во время празднования выпускного в харьковской воинской части № 3005.

«В средствах массовой информации в течение выходных были публикации об использовании российской песни, популяризирует российских военных, во время празднования выпуска одной из групп выпускников Национальной академии НГУ. По данному факту командующий Нацгвардии генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования», — заявили в пресс-службе ведомства.