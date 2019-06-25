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Из-за танцев выпускников академии Нацгвардии под песню Газманова начато служебное расследование

Сегодня, 10:42
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Из-за танцев выпускников академии Нацгвардии под песню Газманова начато служебное расследование - фото

Скриншот с видео STERNENKO/YouTube

Скандал спровоцировал выпускной курсантов НГУ в одной из воинских частей Харькова

Командование Нацгвардии инициировало служебное расследование использования группой курсантов Национальной академии НГУ во время празднования выпуска песни, популяризирующей российских военных.

Видео, на котором выпускники танцуют под композицию «Офицеры» ярого сторонника кремлевской политики Олега Газманова, опубликовал блогер Сергей Стерненко.

По его словам, обнародованные кадры были сняты во время празднования выпускного в харьковской воинской части № 3005.

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«В средствах массовой информации в течение выходных были публикации об использовании российской песни, популяризирует российских военных, во время празднования выпуска одной из групп выпускников Национальной академии НГУ. По данному факту командующий Нацгвардии генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования», — заявили в пресс-службе ведомства.

Теги:   Скандал Российская пропаганда Газманов Нацгвардия Украины

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