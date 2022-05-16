Новый командующий Теробороной. Что известно об Игоре Танцюре 16 мая, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Игорь Танцюра возглавил Силы терробороны ВСУ (Фото:mil.gov.ua)

Накануне, 15 мая, президент Владимир Зеленский назначил командующим Сил терробороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру.

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НВ рассказывает, что о нем известно.

В открытых источниках информации об Игоре Танцюре мало.

В августе 2013 года занимал должность начальника 169 учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В этот год на День Независимости тогда еще президент Виктор Янукович присвоил Танцюре звание генерал-майора. До этого Танцюра имел звание полковника.

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Танцюра упоминается в двух книгах специальной серии проекта Истории украинских воинов, который реализовал центральный печатный орган Министерства обороны Украины журнал Військо України.

В книге Наші, изданной в 2017 году, отмечается, что 8 марта 2014 года командир 169-го учебного центра Десна генерал-майор Игорь Танцюра отдает приказ подчиненным формировать ротную тактическую группу из состава самых подготовленных бойцов и офицеров.

«Учитывая высокую вероятность вторжения российских войск на территорию Украины на северо-восточных рубежах, эту задачу деснянцы выполнили в кратчайшие сроки. И уже через трое суток сформированное подразделение прикрывает государственную границу Украины вблизи Ахтырки на Сумщине», — отмечается в книге.

Также сообщается, что бойцы Десны несли службу вместе с пограничниками более 60 суток.

В книге Бойправи, изданной в 2018 году, говорится, что 19 июня 2014 года Танцюра сообщил танкистам из Десны, что военным из 1-й отдельной танковой бригады, очередное подразделение которой отправляется на Донбасс, нужна помощь нескольких инструкторов из 169-го учебного центра на несколько дней. Отмечается, что тогда на фронт отправились пятеро первых военных из Десны, двое из которых погибли.

В 2019 году Танцюра был начальником штаба — первым заместителем командующего Операцией объединенных сил, а по состоянию на сентябрь 2021 года — командиром группировки войск Південь.

В декабре 2020 года Игорь Танцюра упоминается на сайте ВСУ как начальник штаба — заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

А в апреле 2022 года президент Владимир Зеленский наградил его орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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