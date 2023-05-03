«ЧВК Вагнера скоро конец». Что происходит на бахмутском и купянско-лиманском направлениях — интервью NV с Череватым 3 мая, 17:04 NV Премиум Бахмут россияне пытаются захватить с июля 2022 года (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый опроверг бред главы ЧВК Вагнера Пригожина о якобы гибели командующего Сил ТрО Игоря Танцюры под Бахмутом.

«Все, кто отвечают за командование фронтами, за штабы, живы», — утверждает он.

Зачем тогда Пригожин распространил фейк и что происходит на бахмутском и купянско-лиманском направлениях, Череватый рассказал в интервью Radio NV.

Видео дня

— Глава ЧВК Вагнера Пригожин сообщил о том, что якобы подбили они какую-то украинскую бронемашину и там мог быть командующий сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра. Могли бы вы прокомментировать ситуацию с господином Игорем? С ним все в порядке?

— Генерал-майор Игорь Танцюра в абсолютном порядке. Не соответствует действительности заявление преступника Пригожина. Просто на фоне поражений и неудач он делает все более эпатажные заявления, чтобы привлечь к себе внимание, как-то пытаться спасти свою преступную организацию, которой уже, вполне очевидно, скоро конец.

— А можем ли мы утверждать, что действительно россияне пытаются охотиться за военным командованием Украины? Наблюдаете ли вы это?