Таможенники рассказали о первых результатах от ограничений на количество товаров, которые вызвали волну протестов

Измененные правила на разрешенное количество товаров, за которые не нужно платить пошлину и которые ввозят в Украину, снизили количество так называемых челночных контрабандистов.

"Меньше стали ездить челноки, которые на этом зарабатывают. 24 часа пребывания за границей связывает им руки", - пояснил в комментарии ТСН начальник отдела таможенного оформления на пункте пропуска Рава-Русская Орест Кобрин.

Не на камеру таможенники признаются, что не были готовы к таким новшествам, потому что не ожидали, что их утвердят. Однако уже видят первые результаты.

Напомним, новые правила беспошлинного ввоза товаров в Украину предусматривают, что без уплаты пошлины можно ввозить товары на сумму до 500 евро и весом до 50 кг в случае, если гражданин въезжает в Украину не чаще одного раза за 72 часа и отсутствовал в стране более 24 часов.

Таким образом украинская власть пытается решить проблему "челночной контрабанды". Несмотря на протесты украинцев, Европейская бизнес-ассоциация поддержала ограничения "бизнеса челноков".

В течение 3 февраля жители Львовской области уже в третий раз провели акцию с блокировкой пунктов пропуска на границе страны. По состоянию на 17:30 они прекратились. Однако протестные настроения из-за изменений на таможне в регионе остаются.