Модель, снайпер, зоозащитница. В Украине погибла бразильянка Талита до Валле, которая служила в Интернациональном легионе ВСУ 6 июля, 21:45 Сюжет Талита до Валле училась снайперскому делу в Ираке (Фото:Newsflash)

По сообщениям бразильской прессы, среди жертв российского удара по Харькову 30 июня были два гражданина этой страны — Талита до Валле и Дуглас Буриго. Талита была известной активисткой, членом спасательных отрядов, а в юности стремилась к карьере модели.



НВ рассказывает, что известно о 39-летней снайперше из Интернационального легиона, который сражается в составе ВСУ против московской орды.

Трагический четверг

Официальные источники пока не сообщали подробности о бое, в котором погибли бразильцы. Со слов родных Талиты до Валле и Дугласа Буриго известно, что в четверг, 30 июня, их батальон попал под мощный обстрел войск РФ где-то в районе Харькова.

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«Талита побежала в укрытие. Там вспыхнул пожар, и бункер обрушился с ней внутри. Ее друг бросился, чтобы спасти ее в промежутке между бомбежками, но тоже погиб. Умерла она от асфиксии, осколки в нее не попали», — передает Daily Mail слова брата погибшей Тео Родриго Виейра.

Талита и Дуглас / Фото: Visegrád 24 / Twitter

В интервью Folha do Sao Paolo Тео добавил, что его сестра отправилась в Украину за три недели до гибели: «Она сказала, что едет в Польшу работать спасателем, помогать людям выбираться из охваченной войной страны. Но вскоре отправилась в зону конфликта».

Впоследствии она связалась с родными из-под Харькова.

«Когда мы разговаривали по телефону, я хотел знать все. Но она заметила, что не может много говорить, потому что мобильная связь контролируется россиянами. Она просто сообщила, что с ней все хорошо», — вспоминает Тео.

Последний контакт, по его словам, состоялся 27 июня.

Семья Дугласа Буриго сообщила, что с ними после трагедии связалось посольство Бразилии в Украине. Информацию о случившемся подтвердил лейтенант Сандро Карвальо да Силва, бразилец, командующий взводом Иностранного легиона.

По его словам, он находился на месте с Дугласом, Талитой и еще одним бойцом, когда началась серия минометных атак, огонь корректировали беспилотники. «В один из перерывов мы выбежали из укрытия и переместились. Но из-за огня Талита не сумела выйти. Дуглас вернулся, чтобы помочь, и тоже не смог выбраться», — рассказал Карвальо да Силва.

Кто такая Талита до Валле

39-летняя военнослужащая делилась короткими видео и фото с фронта со своими подписчиками в TikTok. Вот здесь она танцует в украинской форме.

Перед поездкой в Украину до Валле уже имела военный опыт. В 2019-м она принимала участие в миссии против Исламского государства в Ираке и Сирии на стороне курдских отрядов. Даже свой аккаунт в TikTok подписала Воин Пешмерга.

«Когда она вступила в курдское войско, то специализировалась на снайперской стрельбе из винтовки. Талита была на передовой. Она была героиней, и ее призвание было спасать жизнь, прикрывая гуманитарные миссии», — говорит ее брат Тео.

Впрочем, на фото из Украины до Валле позирует и с более тяжелым оружием.

Фото: thazinhaaaaaaaaaa / TikTok

И брат, и знакомые женщины утверждают, что она была веселым, жизнерадостным человеком, который больше всего стремился помогать другим и выступал против несправедливости. «Когда она сказала мне, что собирается ехать в Украину, то пригласила меня волонтерить с ней. Я все же не приняла предложение. Она действительно была героиней и сделала свое существование достойным. Она сильно отличалась от людей, которых встречаешь в повседневной жизни», — написала в Facebook ее подруга Сибеле Круз.

Для Густаво Рейса, мэра городка Жагуариуна (штат Сан-Паулу), Талита была «дорогой подругой, которая делала только добро». Он рассказал порталу Globo, что не знал о ее поездке в Украину и получил новость о ее смерти от общего друга.

Рейс и до Валле познакомились в 2014 году во время кампании по защите животных в Сан-Паулу. Через год они объединились в акции по спасению людей и животных после обрушения дамбы Самарко в Мариане (штат Минас-Жерайс). «Она любила всех животных, как диких, так и домашних. Очень больно терять человека с такой щедрой душой», — скорбит мэр Жагуариуны.

Талита до Валле в составе волонтерского отряда, 2017 год / Фото: thazinhaaaaaaaaaa / TikTok

Талита училась на юриста, прежде чем уехать в Ирак, собиралась работать в комиссии по правам иммигрантов и беженцев.

А раньше, в возрасте 18 лет, начала карьеру фотомодели, снималась для журналов и телевидения, с детства играла в театре.

Фото: thazinhaaaaaaaaaa / TikTok

Ее мать была актрисой и писательницей, она поддерживала дочь, хотя, по словам ее брата, страсть Талиты к животным в семье не одобряли: «Она приносила домой буквально всех, кого находила на улице. Это было проблемой для нас», — вспоминает Тео Родриго Виейра.

О своем участии в гуманитарных, спасательных и, тем более, военных миссиях Талита мало рассказывала, чтобы не огорчать родителей, говорит он.

Бразильские легионеры

Об участии добровольцев из Бразилии в боях с российскими оккупантами на востоке Украины стало известно в апреле.

Сколько бойцов из этой южноамериканской страны служит в рядах Интернационального легиона ВСУ, неизвестно.

В июне Милитарный портал разместил видео, как бразильцы захватили российскую боевую машину пехоты БМП-2.

Первую потерю бразильское подразделение понесло 4 июня. Тогда погиб 44-летний Андре Хак Баи, отец семерых детей из Порту-Аллегри. Сайт UOL писал, что он попал в засаду и был застрелен россиянами, однако сопротивлялся до конца.

Хак в Киеве / Фото: Andre Luis Hack Bahi / Instagram

По данным Globo, Министерство иностранных дел Бразилии обещало помощь семьям добровольцев Хака, lj Валле и Буриго в доставке тел на родину. При этом ведомство не рекомендует бразильским гражданам посещать зону боевых действий в Украине.

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