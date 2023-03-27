Оккупанты изменили тактику атак в Херсонской области — ОК Юг 27 марта, 10:36 Как изменилась тактика атак оккупантов в Херсонской области (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Херсонской области российская армия изменила тактику атак. Теперь оккупанты используют управляемые авиационные бомбы.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

Также по ее словам, Силы обороны поспособствовали тому, что количество обстрелов освобожденной части Херсонской области со стороны оккупантов уменьшилось.

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«Если на прошлой неделе мы говорили о 90−100 обстрелах в сутки, то в последние дни это уже 60−50 обстрелов в сутки. Это существенное уменьшение обеспечено результативной работой по левому берегу. Мы пытаемся оттеснить врага как можно дальше, зачистить ту 30-километровую полосу, с которой враг уже не сможет атаковать правобережье», — сказала Гуменюк.

Ранее Гуменюк заявляла, что критической концентрации сил оккупационных сил РФ на левобережной части Херсонской области нет. При этом оккупанты проводят маневры силами и средствами.