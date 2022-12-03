Тактика изменилась. РФ может нанести новый ракетный удар, когда наступят сильные морозы — Подоляк 3 декабря, 12:14 Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине, когда наступят сильные морозы.

Об этом он заявил в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

«Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась, они ждут увеличения морозов, глубины морозов. Грубо говоря, чтобы температура ночью проседала до 8−10 градусов мороза, и вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине. То есть, грубо говоря, они открыто ждут возможности максимально жестко заморозить, потому что основной удар в таком случае приходится даже не на энергетику как таковую, а через энергетику на отопление», — сказал Подоляк.

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Он отметил, что такой план абсолютно «людоедский», однако он вполне продуман.

Напомним, в среду, 23 ноября, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Тогда российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

В Вышгородском районе Киевской области в результате попадания ракеты в жилой дом четыре человека погибли, пострадали более 30 человек.

Всего в Украине РФ 23 ноября нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли десять человек.