Маневры и скорость: что важно знать о тактике наступления ВСУ, чтобы не дать РФ исказить картину. Оценки ISW и карта боевых действий 1 сентября, 08:48 Украинские военные на юге Украины (Фото:ОК Юг)

Военные действия Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления на юге не увенчаются провалом или успехом за неделю — для этого требуется гораздо больше времени, в том числе на возможные обманные маневры, нацеленные на оккупантов.

Такие разъяснения в своей новой сводке за 31 августа дает американский Институт изучения войны. Его эксперты детально пояснили, почему ни украинцам, ни Западу не стоит «поддаваться на российские информационные операции, подающие украинское контрнаступление в Херсонской области как почти мгновенно потерпевшее неудачу либо изображающие Украину беспомощной марионеткой „западных хозяев“, сподвигнувших ее начать [наступление] именно сейчас». ISW обращает внимание, что такие тезисы массово продвигает российская пропаганда и военные блогеры РФ (даже те, которые ранее критиковали Кремль). Среди них — утверждение о том, что «западные кураторы» якобы подтолкнули Украину к преждевременному и/или слишком позднему началу контрнаступления по «политическим» причинам; а также попытки РФ продвигать слухи о якобы расхождениях во взглядах между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, приводит примеры ISW.

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Вот несколько причин, почему все эти утверждения РФ беспочвенны.

В случае тактики, избранной ВСУ, результат контрнаступления не будет виден через день или неделю. Украинская сторона давно признавала официально, что не располагает достаточным количеством механизированных сил, которое потребовалось бы для молниеносной операции против российских сил в Херсонской области или где-либо еще. Вместо этого ВСУ в течение нескольких месяцев создавали условия для контрнаступления, атакуя и нарушая российские наземные линии коммуникаций (GLOC), командные штабы РФ, а также логистические цели на оккупированных территориях юго-запада Украины. «Время начала контрнаступления соответствует наблюдаемой деградации возможностей армии РФ в западной части Херсонской области, и уравновешивается необходимостью как можно скорее начать освобождение оккупированных украинских земель и людей. Нет оснований подозревать, что на выбор времени существенно повлияли неуместные соображения либо напряженность [извне]», — подчеркивают аналитики ISW. Они также убеждены, что текущие контрнаступательные операции, вероятнее всего, «будут разворачиваться в ближайшие недели и, возможно, месяцы», поскольку ВСУ надеются воспользоваться ослаблением тех звеньев российской обороны, куда были нанесены подготовительные удары, а с другой стороны — максимально сохранить города и поселки в ходе наступления.

Если армия вынуждена вести наступление без численного преимущества, то часто полагается на уловки, призванные отвлечь врага от тех секторов, где реально будут сосредоточены усилия атакующих, отмечают специалисты ISW. Такая тактика, по их словам, имеет несколько последствий, которые могут быть неверно трактованы сторонними наблюдателями:

чтобы враг поверил в ложные маневры, они должны быть проведены с достаточной силой — а значит, выглядят преднамеренными атаками, от которых ожидают успеха, но в итоге часто кажутся неудачами ( ведь атакующие силы в итоге планово отступают);

ведь атакующие силы в итоге планово отступают); таким маневрам необходимо время, чтобы возыметь должный эффект. Если цель уловки — отвлечь силы обороны, то атакующая сторона должна дождаться, пока враг действительно перебросит силы. Таким образом возможна задержка между первоначальными маневрами и началом главных наступательных операций, отмечают аналитики ISW.

Они также напоминают о призыве Генштаба ВСУ и властей Украины избегать каких-либо сообщений или прогнозов об украинском контрнаступлении — что действительно необходимо, особенно если такое наступление включает в себя ложные маневры. «Ситуация, в которой оказалась Украина, требует искусной и продуманной контрнаступательной операции […]. Поэтому в ее первые ранние дни гораздо более вероятно, что [даже] успешное контрнаступление будет казаться затянувшимся или безуспешным в течение некоторого периода, прежде чем его успех станет очевидным», — предупреждают эксперты Института изучения войны.

Они отмечают, что намерены проявлять «осторожность и осмотрительность» в своих оценках хода украинского контрнаступления — и призывают других аналитиков судить аналогично.

В свежей сводке ISW также отдельно анализирует решение оккупантов обнародовать список точных адресов школ на оккупированных территориях Украины в преддверии 1 сентября и под предлогом «обеспечения безопасности учащихся и учителей». По мнению аналитиков института, такой шаг РФ можно объяснить одной из трех целей захватчиков:

самый опасный вариант — Россия может готовить атаку на образовательную инфраструктуру на оккупированных территориях, а затем традиционно ( и ложно) обвинить в такой атаке ВСУ;

и ложно) обвинить в такой атаке ВСУ; «более вероятный» сценарий — так оккупационные власти попытаются объяснить крайне низкий уровень зачисления и посещаемости в таких школах, поясняя его якобы « угрозой» ударов ВСУ по школам;

угрозой» ударов ВСУ по школам; третий вариант — таким образом оккупанты пытаются сформировать список запрещенных к для нанесения ударов объектов гражданской инфраструктуры, где позже разместят свои военные базы, ожидая, что ВСУ не будут наносить удары по этим целям.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

армия РФ провела ограниченную наземную атаку к северу от Харькова;

российские войска совершили наземные атаки южнее Бахмута и вдоль западных окраин Донецка;

Россия пытается « реконструировать» систему ПВО в Крыму, чтобы она могла противостоять более мелким целям — таким, как беспилотники ( при этом ПВО Крыма усиливают, вероятно, за счет сил с других участков театра военных действий).

реконструировать» систему ПВО в Крыму, чтобы она могла противостоять более мелким целям — таким, как беспилотники при этом ПВО Крыма усиливают, вероятно, за счет сил с других участков театра военных действий). российские оккупационные власти навязывают украинским студентам и ученикам программу, направленную на искорененияе украинской национальной идентичности — что явно соответствует позиции Владимира Путина, ложно утверждающего, якобы Украина является частью РФ, а украинская идентичность была « изобретением» времен СССР.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий ( Херсонская, Николаевская области)

Инфографика: ISW

Бои на Донбассе: карта

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области: карта

Инфографика: ISW

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