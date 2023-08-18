Приближение к границе минных полей. Продвижение ВСУ на юг достигает тактических успехов, в инфопространстве РФ звучат идеи о «заморозке» войны 18 августа, 08:49 Украинские военные на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Последние успехи Вооруженных сил Украины в районе Работино и Урожайного (Мелитопольское и Бердянское направления контрнаступления) показали, насколько украинские силы истощили оккупантов и их оборону. Кроме того, в районе Работино ВСУ, вероятно, близки к менее плотно заминированным территориям, что может ускорить продвижение Украины.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

ВСУ 17 августа продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском, Бердянском (граница Донецкой и Запорожской областей) и Мелитопольском направлениях (запад Запорожской области). Геолоцированные кадры, опубликованные 16 августа, свидетельствуют, что ВСУ достигли незначительных успехов в южной части Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Другие кадры с подтвержденной геолокацией, опубликованные 14 августа, указывают на то, что украинские силы продвигались на юго-запад от Новопокровки (16 км к юго-востоку от Орехова).

Видео дня

ISW также обращает внимание на сообщение Генштаба Украины, что 17 августа ВСУ сбили два российских ударных вертолета Ка-52 (один вблизи Работино на западе Запорожской области, другой на Бахмутском направлении). «Уничтожение двух российских вертолетов Ка-52 в один и тот же день может свидетельствовать о том, что затяжные операции российской авиации без отдыха могут привести к истощению ограниченного состава российских пилотов, хотя было бы преждевременно делать однозначные выводы на основе двух случаев», — констатируют в ISW.

Недавние продвижения ВСУ вблизи небольших населенных пунктов в районе границы Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области, вероятно, имеют тактическое значение из-за структуры российских оборонительных линий, подчеркивают в Институте изучения войны. Украинский полковник Петр Черник 15 августа заявил, что трехсоставная эшелонированная линия российской обороны на юге Украины состоит из первой линии минных полей глубиной несколько километров; второй линии, с районами концентрации артиллерии, техники и личного состава; и третьей линии тыловых позиций, предназначенной для хранения ресурсов. Недавние продвижения ВСУ к северу и северо-востоку от Работино (10 км к югу от Орехова) на Мелитопольском направлении могут позволить украинским силам начать действовать в районах вне самых плотных минных полей. Если районы вокруг второй российской линии обороны действительно заминированы меньше, то это, вероятно, будет способствовать более быстрому продвижению Украины. Однако ISW не имеет возможности оценить плотность или глубину российских минных полей.

Кроме того, оккупационные войска РФ приложили значительные усилия, ресурсы и количество личного состава для удержания поселков Урожайное (Бердянское направление) и Работино (Мелитопольское направление). Поэтому недавние успехи Украины в этих районах, вероятно, отражают более широкую деградацию обороны российских сил. Эксперты ISW продолжают считать, что российским силам не хватает значительных оперативных резервов, а интенсивные усилия России по удержанию этих населенных пунктов вместо отвода сил, означают, что ВСУ, вероятно, пришлось полностью истощить российские подразделения прежде чем достичь продвижения. ISW недавно наблюдал признаки того, как российские войска осуществляют передислокацию подразделений 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ) из Херсонской области и, возможно, с участка фронта между Донецкой и Запорожской областями в район Работино (запад Запорожской области). По мнению аналитиков, это дополнительно свидетельствует о том, что последние украинские наступления в значительной степени истощили российские силы, которые с начала контрнаступления без ротации держали оборону в западной части Запорожской области. Отсутствие российских оперативных резервов означает, что войскам РФ придется укреплять одни участки фронта за счет других. Поэтому вероятное совокупное ослабление российских оборонительных линий предоставляет украинским силам возможности воспользоваться этим. Недавние жалобы российских военных блогеров на то, что российское командование не смогло прислать подкрепление для защиты истощенных российских сил в районе Урожайного может свидетельствовать о том, что российское командование РФ уже делает трудный выбор относительно того, каким секторам отдать приоритет во время продвижения украинских войск. Все больше похоже на то, что в случае украинского прорыва российским войскам придется отойти на вторую линию подготовленных оборонительных позиций без значительной поддержки, а дальнейшая деградация российских сил создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв был потенциально значимым с оперативной точки зрения.

Аналитики ISW обратили внимание на пост Александра Ходаковского, командира батальона боевиков «ДНР» Восток, который предложил России заморозить войну в Украине вдоль нынешней линии фронта. Фактически он возобновил нарратив, который в целом угас после вооруженного мятежа Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера. Ходаковский заявил, что Россия не сможет победить Украину военным путем в ближайшей перспективе, а российские войска вряд ли смогут легко захватить дополнительные украинские города — что повторяет тезисы Пригожина, озвученные им в апреле 2023 года. Ходаковский пришел к выводу, что России, скорее всего, придется пойти на «перемирие» и что РФ может вступить с Украиной в фазу «ни мира, ни войны». Ходаковский предположил, что Украина будет достаточно ослабленной в этом состоянии замороженного конфликта, а потому Москва якобы будет иметь больше влияния на Киев в такой ситуации, чем она имеет сейчас во время «специальной военной операции». В середине апреля Пригожин тоже предлагал, чтобы Россия «заморозила» войну в Украине, чтобы создать условия для будущей победы без переговоров. Российские источники периодически утверждали, что в Кремле тоже заинтересованы в замораживании войны вдоль нынешней линии фронта по подобным причинам, а также из-за беспокойства внутриполитической стабильностью и экономическими последствиями войны. Обсуждение этого нарратива стихло из-за относительного молчания Пригожина после бунта ЧВК Вагнера и ареста российского ультранационалиста Игоря Гиркина, который постоянно призывал Кремль сопротивляться фракции, стремящейся заморозить войну. В ISW предполагают, что Ходаковский, возможно, повторно вводит этот нарратив в российское информационное пространство от имени фракции, которая якобы заинтересована в замораживании войны — хотя Ходаковский, вероятно, имеет ограниченное влияние непосредственно на российское руководство, констатируют аналитики. ISW продолжает считать, что временное прекращение огня в Украине и затягивание войны только пойдут на пользу России, поскольку позволят войскам РФ восстановиться, а Москве — добиться уменьшения поддержки Украины со стороны Запада.

Ходаковский командует силами, которые сейчас ведут бои на стороне РФ в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Его комментарии о замораживании войны появились после освобождения украинцами села Урожайное 16 августа. Это позволяет предположить, что последние украинские продвижения могут значительно ослабить уверенность в прочности российской обороны вдоль широкого фронта на юге Украины. Ранее Ходаковский выражал беспокойство относительно российской обороны на Бердянском направлении, где воюет батальон Восток — в частности из-за слабых контрбатарейных возможностей России, ее больших потерь, истощения российских сил и отсутствия резервов. Несколькими днями ранее, 13 августа, Ходаковский призвал к оперативной паузе, чтобы российские силы могли накопить ресурсы для новой операции. Развитие призывов Ходаковского от идеи об оперативной паузе до предложения, чтобы Россия вообще заморозила конфликт, вероятно, связано с его собственным опытом недавних тактически важных достижений ВСУ и ухудшением состояния обороны оккупантов в районе Урожайного.

Другие выводы ISW за прошедшие сутки:

Данные WP о внутреннем производстве иранских беспилотников Shahed-136/-131 в России и ее попытки нарастить это производство указывают на то, что РФ стремится развить долгосрочную способность проводить большие серии ударов по Украине.



Российские сообщения о состоянии Чонгарского моста в оккупированной Херсонской области свидетельствуют о том, что украинские удары привели к нарушению основной российской логистической линии связи с Крымом на 11 дней.

Российские войска 17 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на направлении Авдеевка — Донецк, на границе Донецкой и Запорожской областей и на отдельных участках продвинулись вперед.