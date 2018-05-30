Тактическая группа Моспино уничтожила БМП оккупационных сил РФ - видео

В Донецкой области уничтожили БМП оккупационных сил РФ, которая обстреливала позиции украинских военных.

Об этом сообщили бойцы 93-й ОМБр, опубликовав видео с подбитой бронетехникой.

"Примерно в 19:00 боевики нагло выперлись вперед на БМП-1 и начали обстрел позиций 93-й отдельной механизированной бригады. Они успели выпустить менее 10 снарядов из пушки, пока не попали в прицел наводчика с тактической группы Моспино, которого прикрывали бойцы 93-й ОМБр", - говорится в сообщении.

В итоге техника противника была уничтожена.

"В результате - посреди поля до сих пор стоит дым от горящей бронемашины, в которой время от времени взрываются снаряды боекомплекта. Как и ожидалось, коллеги-террористы на помощь экипажу не пришли", - отметили военные.

Ранее сообщалось, что штаб АТО обнародовал видео уничтожения БМП боевиков под Докучаевском.