Как рассказал премьер-министр Сергей Корецкий, меморандум призван предотвратить такие ситуации, как та, которая возникла в столице 27 октября после атаки РФ на Южный мост (Фото: Сергей Корецкий via Facebook)

Министерство инфраструктуры и Министерство экономики подписали меморандум с платформами Bolt, Uklon, Uber и OPTI о недопущении резкого роста цен на такси в Киеве во время воздушной тревоги и приостановки работы общественного транспорта .

Об этом 27 октября сообщил глава Кабмина Сергей Корецкий.

По его словам, документ призван предотвратить такие ситуации, как та, которая возникла в столице 27 октября после атаки российских оккупантов на Южный мост.

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«Меморандум с операторами предусматривает установление верхнего предела, до которого может подняться цена при таких условиях — максимум 75% от базового тарифа. То есть если базовый тариф в обычных условиях — без тревог, пробок и т. п. — из точки А в точку Б составляет условно 200 грн, то максимальная плата составит 350 грн. Если 300 грн — то максимум 525 грн», — заявил Корецкий.

Как сообщил глава Кабмина, согласно меморандуму, пассажиры сохраняют возможность самостоятельно регулировать цену на услуги такси, но также будут установлены предельные границы.

«Такое ограничение цен будет действовать как минимум два часа после отбоя тревоги красного уровня или до тех пор, пока не возобновится нормальная работа общественного транспорта и движение по мостам. Часто именно в это время спрос на поездки самый высокий, а людям нужно добраться домой», — резюмировал Корецкий.

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Вечером 26 октября и в ночь на 27 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, нанеся несколько серий ударов. Сообщалось о повреждении общежития и корпуса Государственного торгово-экономического университета недалеко от станции метро «Лесная», а также о попаданиях в Южный мост и административное здание на Подоле.

В результате обстрелов погиб один человек, пострадали 14 жителей столицы. Девять из них были госпитализированы.

Кроме того, после ночной российской атаки в Киеве был поврежден участок метро между станциями Дарница и Черниговская, а также выходы со станции Лесная, однако движение по красной ветке возобновлено на всех станциях. На зеленой линии временно не курсируют поезда между станциями Осокорки и Красный хутор из-за повреждения инфраструктуры на Южном мосту.

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Позже представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему Южный мост в Киеве сложно разрушить и сколько времени может потребоваться на восстановление поврежденного покрытия.

«Конечно, это полотно можно восстановить, потому что мосты не так просто разрушить, как кто-то думает. Но, в конце концов, это тоже вызывает определенные неудобства, ведь для его восстановления нужно время», — отметил он.

Как добавил Игнат, во время данной атаки РФ выпустила в направлении столицы 16 баллистических ракет типа Искандер-М или зенитных ракет С-400. Какие именно ракеты попали в мост, должны установить специалисты после обследования места удара, резюмировал офицер.