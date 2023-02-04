«Под фото голых девушек до сих пор голосуют». Кравченко, которая первой написала об организаторах пьяных вечеринок, утверждает, что таких историй много 4 февраля, 09:45 Эксклюзив NV Ярослава Кравченко — режиссер, ведущий и общественный деятель (Фото:NV)

Режиссер Ярослава Кравченко — о том, как реагировали социальные сети на информацию о пьяных вечеринках, кто обвинял их организаторов, а кто — девушек, над которыми издевались.

В течение нескольких дней интернет-сообщество искало организаторов пьяных вечеринок, которые издевались над девушками без сознания под действием алкоголя и транквилизаторов, а затем все это преподавали в социальные сети. Не меньшее внимание привлекла публичная дискуссия, кто прав, а кто виноват в этой истории — ребята, которые издевались над девушками, или девушки, которые пришли на вечеринку.

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Первую эту историю в соцсетях рассказала режиссер и общественная активистка Ярослава Кравченко, призвав остановить насильников и предоставить тему огласки. Ее поддержала огромная интернет-армия, а саму историю в вечернем обращении прокомментировал президент Владимир Зеленский .

В конце концов, к делу присоединились правоохранители, они провели обыски и задержали двух молодых людей, которых будут содержать под стражей до 1 апреля без права внесения залога. Молодым людям грозит от трех до пяти лет тюрьмы за изготовление и распространение порнографии.

Почему их не обвиняют в насилии над девушками, а также некоторые другие нюансы этого скандала Кравченко рассказала NV.

— С чего все началось?

— Мне написала подписчица что-то вроде «Обратите внимание, есть такие страницы» и я села разбираться, чтобы составить собственное впечатление. Потратила несколько часов, чтобы просмотреть все стороз и все видео на страницах и каналах ребят. Оттуда я накопала информацию, которая дала мне возможность определить, кто они и где живут. В одной из сториз они сами выкладывали банковскую платежку, по которой я узнала имя, пробить регистрацию машины с фото тоже нетрудно.

На самом деле, очень много информации помогли собрать именно люди: в первые три часа после обнародования уже даже были номера риэлторов, которые сдавали парням эти квартиры. Благодаря пользователям соцсетей, я собрала очень большой объем информации, которую уже потом смогла передать в работу правоохранительным органам.

С точки зрения общества очень круто сработало давление на полицию, потому что если бы она не стала разбираться в первые же часы, стала бы соучастником, который не реагирует. А благодаря общественности уже через 36 часов были первые результаты.

— Почему , по-вашему, это удалось и чем обусловлен беспрецедентный резонанс этого кейса?

— Потому что здесь, в первую очередь, речь идет об абсолютно вопиющей уверенности участников событий в своей правоте. Совершенно недопустимые форматы взаимодействия выкладывались в сеть с ужасающими подводками и с голосованием для подписчиков в духе: «какая девушка классная, а какая нет», «кого выгнать, а кого оставить» или «какую часть ее тела показать». Это какая-то античеловеческая и безнравственная вещь, которая преподносилась как развлечение. К тому же это происходило публично, то есть никто не скрывал ни лиц участников, ни их имен, ни лиц самих девушек. И эта безнаказанность продолжает ощущаться: ребята создали новые аккаунты и там прямо сейчас несется голосование вроде " хотите ли еще фото?" или " хотите ли еще видео?". То есть молодые люди, для которых уже избрали меру пресечения и которые уже находятся в СИЗО, до сих пор не понимают, что они что-то сделали не так.

Но и голосование в Telegram-каналах под фото голых девушек продолжается, растет количество фолловеров, они отвечают — «да, давайте еще». От своих подписчиц я услышала, что такие же сообщества есть и в Одессе, и в других городах. Общаясь с людьми, которые причастны к расследованию, я понимаю, что это ужасный тренд.



— Что в такой ситуации может сделать третья сторона для привлечения участников к ответственности, если, к примеру, заявлений от потерпевших нет?

— В этой ситуации рассмотрение совершенных правонарушений могло бы классифицироваться по пяти статьям. Но сейчас классификация происходит по одной статье — за создание и распространение порнографического контента. Любой человек может подать заявление о контенте с признаками порнографического в электронном виде в киберполицию или подъехав в отделение полиции лично. В таком случае заявителем и соответственно потерпевшим может выступать третья сторона, для этого не требуется участие лица, находившегося на таком видео. И я знаю об одной девушке, которую легко было бы идентифицировать по видео, и если она решится подать заявление, в перечне появится еще и статья об изнасиловании.

— Как эта история разворачивалась в социальных сетях?