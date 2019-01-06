"Такие события потом становились позором". В УПЦ МП отреагировали на передачу томоса Сегодня, 18:01 118 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Антоний (Паканич) Фото митрополит Антоний via Facebook

Управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний (Паканич) назвал предоставление Вселенским патриархом Украине томоса об автокефалии православной церкви "событием земного характера". Об этом он заявил на брифинге в Киеве в воскресенье, 6 января, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я хотел бы отметить, что праздник христианский не должно затмить какое-то событие земного характера. Таких событий в нашей истории было очень много. Так те события, которые когда-то оценивались великими, потом становились позором и для церковной истории и для тех людей, которые подписывали такие документы", - сказал митрополит Антоний.

Он также усомнился в значимости "разных уний и томосов".

"Документы подписывали разные - и унии, и томосы, но все это, к сожалению, очень часто служило для христиан какими-то трудностями в жизни, а о них знают сейчас только те люди, которые занимаются церковной историей", - резюмировал он.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Вручение томоса произошло после совместной литургии двух предстоятелей.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, в котором приняли участие церковные иерархи, священники и миряне, которые представляли три православные церкви: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь Московского патриархата, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

17 декабря вновь ПЦУ фактически признал Ватикан: в тот день официальный новостной портал Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной Украинской церкви.