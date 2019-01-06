Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Алексей Бондарев
Квантовый компас и фото с края мира
Кирилл Говорун
О переломном моменте для Украины
Олеся Островская-Лютая
Что читать на рождественских каникулах
Питер Сантенелло
Лицо коррупции

"Такие события потом становились позором". В УПЦ МП отреагировали на передачу томоса

Сегодня, 18:01
118
Цей матеріал також доступний українською

Митрополит Антоний (Паканич)

Фото митрополит Антоний via Facebook

Управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний (Паканич) назвал предоставление Вселенским патриархом Украине томоса об автокефалии православной церкви "событием земного характера". Об этом он заявил на брифинге в Киеве в воскресенье, 6 января, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я хотел бы отметить, что праздник христианский не должно затмить какое-то событие земного характера. Таких событий в нашей истории было очень много. Так те события, которые когда-то оценивались великими, потом становились позором и для церковной истории и для тех людей, которые подписывали такие документы", - сказал митрополит Антоний.

Он также усомнился в значимости "разных уний и томосов".

"Документы подписывали разные - и унии, и томосы, но все это, к сожалению, очень часто служило для христиан какими-то трудностями в жизни, а о них знают сейчас только те люди, которые занимаются церковной историей", - резюмировал он.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Вручение томоса произошло после совместной литургии двух предстоятелей.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, в котором приняли участие церковные иерархи, священники и миряне, которые представляли три православные церкви: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь Московского патриархата, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

17 декабря вновь ПЦУ фактически признал Ватикан: в тот день официальный новостной портал Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной Украинской церкви.

Теги:   Томос Вселенский патриарх Варфоломей I Автокефалия Константинополь Митрополит УПЦ МП

Спецтема   Украина получает томос

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 08:26

article_img
Передача томоса для Православной церкви Украины - трансляция

Выбор редакции

Мир/Страны

Сегодня, 10:13

article_img
Гибридная оккупация. Как 70 лет назад в Кремле решили захватить датский остров
Техно/Гаджеты

Сегодня, 09:02

article_img
Бэтмену подойдет. Обзор ноутбука Dell Precision 5530
Радио НВ/Місце в історії

Вчера, 19:30

article_img
Пропаганда образца XVI века. Как и почему Москва всегда мечтала стать “третьим Римом”

ТОП-3 мнений

Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
56823
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
19140
Фоззи - фото
Фоззи
5 лучших фильмов 2018 года
10132
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
56823
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
19140
Андерс Аслунд - фото
Андерс Аслунд
Тень Кремля
18678
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
56823
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
44720
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
22632