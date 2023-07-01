В Польше умерла активистка и волонтерка из Винницы

1 июля, 14:48
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Таиса Гайда (Фото:www.facebook.com/avtomaydanvin)

Таиса Гайда (Фото:www.facebook.com/avtomaydanvin)

В Польше умерла украинская активистка, волонтер, основательница Автомайдана Винниччина Таиса Гайда.

Об этом говорится в сообщении ОО Автомайдан Винниччина в Facebook.

«Мы потеряли Таю… Перестало биться ее мужественное сердце… Она все могла преодолеть на своем пути! Она пробивала свет в темных тоннелях коррупции и мошенничества на самом высоком уровне! Она помогала фронту, нашим воинам, больным», — говорится в сообщении.

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Винницкое издание 20 минут пишет, что Гайда получила ожоги большей части тела после воспламенения канистры. Ей оказали помощь в Виннице и отправили во Львов. Оттуда впоследствии эвакуировали вертолетом в Польшу для продолжения лечения.

Таиса Гайда — одна из спикерок винницкого Евромайдана. После оккупации Крыма она заботилась о семьях крымских татар, которые приезжали в Винницу.

Также Гайда была одним из инициаторов протестов против тогдашнего начальника главного управления Нацполиции Винницкой области Антона Шевцова. В марте 2023 года правоохранители заподозрили его в государственной измене.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Польша Активисты Винница

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