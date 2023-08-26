72% населения составляли украинцы. Как в 1918-м Москва вывела из банков украинского Таганрога все деньги, а затем присоединила его к России 26 августа, 12:01 NV Премиум Фрагмент карты Донецкой губернии Украинской ССР с Таганрогской и Шахтинской округами в ее составе, 1923 год (Фото:ДР)

Печальная история Таганрога, который в 1920—1924 годах вместе с окружающими регионами входил в состав Советской Украины, а затем решение московского Политбюро присоединило его к Российской Советской Федерации.

71,7% населения Таганрогской округи составляли украинцы — из общего количества жителей 267,5 тыс. человек. Такие данные были получены по результатам Всесоюзной переписи 1926 года. По ним же в регионе проживало 22% русских, 3,2% — немцев, 1% — евреев.

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Перепись проводилась более чем через два года после того, как в феврале 1924-го московское руководство СССР отрезало Таганрогский и Шахтинский округи от Украины и присоединило их к так называемой Российской Советской Федерации.

Когда в 1917—1918 годах распадалась Российская империя, в размежевании с новыми государствами главным аргументом был этнический, который измерялся количеством носителей соответствующего языка. Следовательно, во время сепаратных переговоров в Бресте в начале 1918-го на столах дипломатов лежали карты — как немецкие и украинские, так и собственно российские — и согласно им Киев имел полные права на большую часть Донбасса, Кубани и Приазовья вместе с Таганрогом. Картографы даже считали, что по этническому принципу Украина вполне законно имела бы выход к Каспийскому морю.

Этнографическая карта Украины по состоянию на 1918 год / Фото: DR

По Брестскому миру, немецкие и австро-венгерские войска выбили российских большевиков из Украины до Белгорода включительно на северо-востоке и до Таганрога и Ростова на юго-востоке.

Впрочем, незадолго до этого 19−20 апреля 1918 года в неразграбленном еще отеле Бристоль в Таганроге состоялось совещание партийных работников Украины из Харькова, Киева, Одессы, Екатеринослава, Полтавы и Донбасса. Совещание пришло к решению созвать съезд большевиков и организовать коммунистическую партию большевиков Украины.

В те же дни произошло заметное ограбление города со стороны Москвы на государственном уровне. Большевистская власть края постановила: «Ввиду того, что в кладовых Таганрогского государственного банка хранятся ценные бумаги Центрального исполнительного комитета (ЦИК) Украины с ценностями на 7.000.000 рублей и что в среде ЦИК Украины происходят на почве политические прения по поводу денег, Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов Таганрога из-за крайне тяжелого положения местного банка постановил:

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