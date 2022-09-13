«Войну под двери привел Путин». Как взрывы на территории РФ возмущают российское общество — эксперт 13 сентября, 17:01 Эксклюзив НВ Столбы дыма в Белгороде (Фото:Telegram/Baza)

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Радио НВ рассказал, что означают взрывы на территории РФ, в том числе в нескольких городах Ростовской области, под Таганрогом.

«Пока что можем констатировать, что действительно там произошел очередной так называемый хлопок. Взрывы, судя по информации, которая поступала из разных источников, вчера вечером были довольно-таки ощутимыми и слышали их в разных городах, и в Ростове-на-Дону и в Таганроге. Мощные взрывы, какая-то детонация, взрывная волна, которую услышали жители нескольких городов. Значит это действительно было что-то мощное».

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Эксперт объяснил, что эти события важны в контексте дальнейшей защиты приграничных с РФ и деоккупированных территорий Украины:

«Чем ближе мы подходим к украинско-российской границе, чем больше мы освобождаем территорий, тем острее перед нами встает вопрос, что Россия будет сильнее обстреливать некоторые приграничные территории. К примеру, так как она это делает, системно обстреливая Сумскую и Черниговскую области. Сейчас они начали активно обстреливать Харьков с территории РФ реактивной артиллерией системы Смерч. Близость Харькова к российской границе [создает] риски и опасности».

Мусиенко пояснил, что готовность Украины наносить удары по милитарным позициям РФ на приграничных территориях — одна из важных последующих задач Украины после деоккупации:

«Следовательно, перед нами стоит задача — быть готовыми к нанесению ударов разными видами вооружения по тем позициям, по тому оружию и по тем средствам военного обеспечения, которое использует Россия для нанесения таких ракетных ударов по территории Украины».



В частности, об этом, по его словам, также говорилось и в статье главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности Михаила Забродского:

«Это вопрос состоятельностей. Вопросы оружия и вопросы наличия ракет, например, средней дальности это как система сдерживания. <...> Если ваш враг знает о том, что у вас есть возможности наносить удары по его военной инфраструктуре, уничтожать его воинские части, его военные склады, военные аэродромы, другие военные объекты, которые являются легитимными целями в рамках любой войны, то, соответственно, противник начинает думать. Так или иначе, частичное перенесение войны на территорию врага возмущает тамошние общества».



Мусиенко подытожил, что взрывы в оккупированном Крыму или на территории РФ — это психологически сдерживающий фактор для населения врага:

«Тамошние общины понимают, что война не где-то далеко, что эта так называемая „специальная военная операция“ не только на востоке или юге Украины, а вот здесь, и эту войну привели под дверь [российский диктатор Владимир] Путин и его окружение. И это тоже несколько сдерживающий фактор».

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