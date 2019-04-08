Таблеточки призвали продавать билеты на дебаты в Олимпийском. Выручку – пожертвовать онкобольным детям Сегодня, 15:38 1101 Цей матеріал також доступний українською Фонд Таблеточки/Facebook Денег от продажи билетов хватит, чтобы купить лекарства на три месяца Фонд Таблеточки/Facebook

Благотворительный фонд Таблеточки в открытом видеообращении к кандидатам в президенты призвал продавать билеты на дебаты в НСК Олимпийский, а собранные средства - пожертвовать на лекарства онкобольным детям.



Об этом говорится в видео на странице фонда в Facebook.

"Как граждане мы уверены, что дебаты между кандидатами в президенты должны быть открытыми для всех. И у каждого гражданина должна быть возможность купить билет. Мы призываем вас открыть продажу билетов на дебаты, а на собранные средства подарить шанс на жизнь онкобольным детям", – говорится в сообщении.

Как уверяют в фонде, денег от продажи билетов Таблеточек, предлагаемая цена которых составляет 100 гривен, хватит, чтобы купить лекарства на три месяца.

"Рак не имеет политических предпочтений. Он просто ежедневно уносит детские жизни. Сегодня мы решаем, какой быть стране. Ежедневно мы решаем, будут ли жить дети, которые борются с раком. И смогут ли они когда-то проголосовать на выборах президента Украины", – отмечается в заявлении фонда.

Также отмечается, что кандидаты имеют 24 часа на ответ.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины. Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов состоится 21 апреля.