Россия потеряла в Украине не менее 15 своих «непобедимых» танков Т-90М — Генштаб 16 марта, 14:33 В Украине уничтожили уже 15 российских танков Т-90М (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские войска потеряли в полномасштабной войне против Украины не менее 15 своих основных боевых танков Т-90М Прорыв. На вооружении таких было всего 100.

Об этом представитель Генштаба ВСУ старший лейтенант Андрей Рудык заявил в четверг, 16 марта, сообщает Military Media Center.

По его словам, сейчас оккупанты почти не используют Т-90М во время ведения боевых действий, а «непобедимость» и «совершенство» такнов оказались мифами.

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«На сегодняшний день ВС РФ потеряли в Украине 15 единиц Т-90М. Это только речь о тех случаях, которые имеют неопровержимые доказательства в виде фотографий и видеофиксации. Вполне вероятно, что оккупанты потеряли гораздо больше единиц», — сказал Рудык.

Он рассказал, что впервые во время войны «непобедимый» Т-90М уничтожили военные бригады территориальной обороны Харькова 4 мая 2022 года возле Старого Салтова. Для этого использовали шведскую ручную пушку Carl Gustav.

После осмотра украинские военные установили, что Прорыв — «это верхняя граница того, что смог вытеснить российский ВПК из советских разработок». По словам представителя Генштаба, РФ не только не производит электронику для него, но и пытается скрыть информацию о происхождении отдельных составляющих.

" Иногда ситуация доводится до абсурда — Россия просто выдает их за собственную разработку. У распиаренной системы управления огнем Калина из российского только маркировка", — сказал Рудык.

Он добавил: из-за санкций серийное производство Т-90М стало поштучным, поэтому россияне, неся большие потери и пытаясь прорвать оборону ВСУ, вынуждены расконсервировать старые и «голые» Т-62 и Т-72.

По данным Генштаба, по состоянию на 16 марта с начала развязанной против Украины большой войны Россия потеряла 3504 танка, за последние сутки — 12.