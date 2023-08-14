Силы обороны уничтожили три российских танка Т90-М Прорыв в районе Бахмута — видео 14 августа, 16:17 Уничтоженные российские танки Прорыв, БМП и МТ-ЛБ, брошенные в районе Андреевки Донецкой области (Фото:скриншот видео / Defense of Ukraine / Twitter)

Защитники Украины в Донецкой области уничтожили три российских танка Т-90М Прорыв, БМП и МТ-ЛБ (транспортер-тягач).

Видео с уничтоженной вражеской техникой опубликовало Министерство обороны Украины в Telegram. Оккупанты бросили танки, расхваленные российской пропагандой, в районе села Андреевка Донецкой области.



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«Прорыв не удался», — прокомментировали в Минобороны.



Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир полка Азов Максим Жорин в интервью NV говорил, что Андреевка и Курдюмовка — одни из населенных пунктов, которые Силы обороны Украины планируют в ближайшее время освободить, чтобы затем продвигаться на Бахмут.



Жорин 14 августа написал у себя в Telegram, что россияне отчаянно пытаются улучшить тактическое положение в районе Андреевки и атакуют позиции защитников Украины.

«[Оккупанты] все пытались делать быстро и тактически, но наши БПЛА и арта весь план сорвали. Всю штурмующую группу десантников разобрали и превратили в металлолом и мясо», — подчеркнул защитник.



Он отметил, что видео с уничтоженной техникой — результат неудачных ночных штурмов врага.