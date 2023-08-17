Силы обороны Украины уничтожили вражеский танк Т-90 с помощью дрона — видео
Украинские защитники поразили вражеский танк Т-90 (Фото:Скриншот из видео Михаил Федоров/Telegram)
Украинские военные уничтожили российский танк Т-90 с помощью украинского FPV-дрона на Сватовском направлении.
Об этом в четверг, 17 августа, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
«FPV-дрон поразил вражеский танк Т-90 стоимостью 4,5 млн долларов», — подчеркнул Федоров.
По его словам, уничтоженный танк — это результат успешной работы операторов ударной роты БПЛА АХИЛЛЕС 92 ОШБР на Сватовском направлении.
Он отметил, что для операции использовали дрон-камикадзе украинского производства.
Федоров добавил, что этот БПЛА стоимостью несколько сотен долларов может поразить технику стоимостью в миллионы долларов.
«Есть много таких кейсов. Поэтому продолжаем развивать Армию дронов. Пораженной техники россиян будет больше», — подчеркнул министр.
14 августа в Украине объявили большой сбор на закупку 10 тыс. FPV-дронов для ВСУ. За трое суток украинцы собрали 235 млн грн.