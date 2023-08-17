Силы обороны Украины уничтожили вражеский танк Т-90 с помощью дрона — видео 17 августа, 21:05 Украинские защитники поразили вражеский танк Т-90 (Фото:Скриншот из видео Михаил Федоров/Telegram)

Украинские военные уничтожили российский танк Т-90 с помощью украинского FPV-дрона на Сватовском направлении.

Об этом в четверг, 17 августа, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

«FPV-дрон поразил вражеский танк Т-90 стоимостью 4,5 млн долларов», — подчеркнул Федоров.



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По его словам, уничтоженный танк — это результат успешной работы операторов ударной роты БПЛА АХИЛЛЕС 92 ОШБР на Сватовском направлении.

Он отметил, что для операции использовали дрон-камикадзе украинского производства.

Федоров добавил, что этот БПЛА стоимостью несколько сотен долларов может поразить технику стоимостью в миллионы долларов.

«Есть много таких кейсов. Поэтому продолжаем развивать Армию дронов. Пораженной техники россиян будет больше», — подчеркнул министр.

14 августа в Украине объявили большой сбор на закупку 10 тыс. FPV-дронов для ВСУ. За трое суток украинцы собрали 235 млн грн.