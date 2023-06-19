«Привет из 60-х». Защитники Украины уничтожили российский танк Т-62 на одном из направлений — Череватый 19 июня, 21:22 Танки Т-62, которые Россия отправила на фронт, сняли с производства еще в 70-х годах прошлого века (Фото:скриншот видео InformNapalm)

Защитники Украины на Лимано-Купянском направлении уничтожили танк российских оккупантов Т-62. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона в понедельник, 19 июня.

Череватый отметил, что на этом направлении уже несколько месяцев больше всего вражеских артиллерийских обстрелов. За сутки оккупанты 555 раз обстреливали позиции защитников Украины разными калибрами и типами артиллерии, дважды атаковали украинские позиции и совершили пять авианалетов. Силы обороны уничтожили 35 оккупантов, ранили 43, уничтожены танк Т-72 и Т-62, самоходную артиллерийскую установку, дрон-камикадзе Ланцет и два автомобиля врага.



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«Это очень интересный факт, что на этом направлении мы фиксируем технику [из] 1960-х годов [Т-62]. Мы и до того видели более старые образцы, как БМП-1, которые у них раньше сняли с вооружения», — рассказал спикер.

Он добавил, что у войск страны-террориста постоянно проблемы с личным составом, потому что защитники Украины уничтожают их в больших объемах, а российские подразделения, которые постоянно подвергаются ударам, разбалансированы, деморализованы и требуют замены, поэтому россияне вынуждены постоянно проводить ротации.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты потеряли 3989 танков, в том числе пять — за последние сутки.