Военные, впервые совершившие СЗЧ, могут вернуться в воинскую часть и продолжить службу в упрощенном порядке (Фото: Сухопутные войска)

За 8 месяцев действия упрощенного механизма возвращения на службу тех, кто впервые самовольно оставил часть ( СЗЧ) , в Силы обороны Украины вернулись более 29 тысяч военных.

Об этом рассказал директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в комментарии Интерфакс-Украина.

Он отметил, что механизм предоставляет шанс тем, кто совершил СЗЧ, вернуться в воинскую часть и продолжить службу в упрощенном порядке с восстановлением денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения.

Реклама

Сухачев также отметил, что по решению суда такие военные могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Директор напомнил, что соответствующий механизм разработало ГБР совместно с военной службой правопорядка ВСУ, Национальной полицией и Офисом генерального прокурора.

30 августа истекает время, в течение которого военнослужащие, которые впервые самовольно оставили место несения службы, могут вернуться без наступления уголовной ответственности.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым именно до этой даты было продлено действие упрощенного механизма возвращения из СЗЧ.

Новый порядок распространяется на тех, кто ушел в СВЧ в период с 29 ноября 2024 года до дня вступления в силу закона (10 мая 2025 года).