СЗЧ: адвокат рассказал, сколько дней после отпуска имеет военный, чтобы вернуться

Порядок возвращения из отпуска военного, четко прописан в законодательстве, и есть возможность, что задержка может привести к СЗЧ. Юрист объяснил, какие риски для военных, последствия такого СЗЧ и как его исправить.

Сколько времени после отпуска не считается СЗЧ

Военнослужащему двое суток после отпуска дается на дорогу. Если лицо опоздало до трех суток, то это административное правонарушение, отмечает в эфире Украинского Радио адвокат, управляющий адвокатского бюро Назара Олексюка, ветеран российско-украинской войны Назар Олексюк.

Реклама

«Проблема в том, что с личным составом вообще не ведется работа, никто не разъясняет, как все должно быть. Но незнание законов не освобождает от ответственности. Поэтому людям надо объяснять, как они должны возвращаться и как работает учет личного состава», — добавляет эксперт.

Следовательно, все выбытия и прибытия должны фиксироваться, должны вручаться предписания, где написано, за сколько дней нужно прибыть.

Последствия СЗЧ — сколько будет действовать право на амнистию

Амнистия, то есть упрощение нормы закона, уже действует. То есть Уголовный кодекс позволяет освободить от ответственности.

По словам адвоката, есть еще такая вещь, как необратимость закона во времени: даже если когда-то в какой-то момент наш законодатель решит изменить уголовный закон, исключив эту опцию освобождения от ответственности, то эта отмена не будет затрагивать случаи самовольного оставления части, совершенного в то время, когда это освобождение существовало. Закон не имеет обратной силы. Поэтому после завершения режима военного положения так называемая амнистия будет действовать.

Какая практика по судебным делам

Назар Олексюк разъясняет, что, например, если воинская часть объявила человека СВЧ и не сообщила в ГБР. Человек находился в СВЧ четыре месяца, денежное обеспечение ему не осуществлялось, человек пришел восстанавливаться, внес сведения — и на второй день его восстановили на службе. Но возник вопрос, куда делись четыре месяца.

«Соответственно, надо в судебном порядке начислить эти деньги, восстановить выслугу. Есть такие дела, потому что люди оказываются в ситуации незащищенности.

Другая судебная практика, когда человек находился в СЗЧ и хотел уволиться со службы. Например, родился третий ребенок, они обращались в суд и оспаривали отказ в увольнении.

Но позиция судов устоявшаяся и унифицированная — пока не вернешься из СВЧ, невозможно уволиться", — добавляет эксперт.

Напомним, упрощенный порядок выхода из СВЧ существует для тех, кто ушел до 10 мая 2025 года включительно. Такая процедура продлится до 30 августа 2025 года.