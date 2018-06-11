Сытник: Дело Роттердам+ является приоритетным для НАБУ

Самым сложным будет вынесение независимого вывода эксперта о размере убытка от Роттердам+

Директор НАБУ Артем Сытник считает расследование дела о возможных злоупотреблениях при утверждении формулы на иностранные поставки угля в Украину Роттердам+ одним из наиболее актуальных для ведомства, но существует ряд сложностей.

"Это производство является одним из наиболее актуальных, которое расследует антикоррупционное бюро. Мы пытаемся максимально быстро там двигаться, но, как удачно подмечено, нам нужна помощь международных партнеров, поскольку расследование связано с международно-правовыми поручениями", - цитирует Сытника Интерфакс-Украина.

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Наиболее проблемным этапом расследования глава НАБУ назвал вынесение вывода экспертом, который должен определить размер убытков от реализации формулы Роттердам+.

"Потому что на одного из экспертов, который проводил экспертизу по делам НАБУ, а именно по "делу рюкзаков", сейчас осуществляется беспрецедентное давление со стороны правоохранительных органов", - подчеркнул Сытник.

НАБУ подозревает членов Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в сговоре в интересах энергогенерирующих компаний при утверждении формулы Роттердам+.

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