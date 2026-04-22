Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне не оставляют попыток продвижения и намерены захватить не только Донбасс, но и всю территорию Украины.

Об этом Сырский написал в среду, 22 апреля, в Telegram после встречи с членами новосозданного Военного экспертного совета ARES (Allied Reform and Expert Support).

По словам главкома, Силы обороны в ответ системно ослабляют способности россиян вести войну — целенаправленно уничтожают ресурсы, логистику и военный потенциал, каждый раз срывая планы врага.

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«В то же время не стоит рассчитывать, что ресурсы противника быстро иссякнут. Должны и в дальнейшем наращивать собственные возможности и сохранять устойчивость на всех уровнях — как за счет внутренних резервов, так и благодаря поддержке международных партнеров», — подчеркнул Сырский.

15 апреля главнокомандующий сообщил, что с изменением погодных условий российские оккупанты активизировали наступательные действия и проводят их почти по всей линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров.

9 апреля Сырский отметил, что особенно высокой активность российской оккупационной армии остается на Покровском направлении.

3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте является лучшей для Украины за последние 10 месяцев.

По его словам, такой вывод, в частности, основывается на анализе британской и украинской разведки.

2 апреля в Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия планирует продолжать войну против Украины как минимум до конца лета, а также рассматривает вариант ведения боевых действий в течение всего года.