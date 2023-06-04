ВСУ на Сватовском направлении успешно контратаковали и продвинулись вперед на 400 метров — Сырский

4 июня, 14:49
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Ситуация на Восточном направлении осложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение Сил обороны Украины, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Об этом сообщает Military Media Center.

По его словам, работа непосредственно в районах боевых действий имеет целью оперативное решение проблемных вопросов на месте.

«Это дает возможность владеть реальной обстановкой на местах, а не по рапортам или докладам. В ходе живого общения с командирами подразделений мы разработали и реализуем новые подходы и видение скорейшего достижения успеха на отдельных участках фронта», — сказал он.

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Сырский добавил, что хочет отметить работу подразделения 92-й отдельной механизированной бригады, которое не только отбило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его «плечах» продвинулось вперед на 400 метров.

«Другой пример, это успешные действия военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые ежедневно, шаг за шагом, грамотными тактическими действиями освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса», — сказал Сырский.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Александр Сырский Война России против Украины

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