Сырский о ситуации в Бахмуте: Россияне находятся в ловушке, город берется под огневой контроль ВСУ 10 июля, 14:10 Украинские войска на Бахмутском направлении (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В Бахмуте российские оккупанты находятся в ловушке, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в понедельник, 10 июля.

«Бахмут. Враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль Сил обороны», — говорится в сообщении Сирского в Telegram.

Командующий заявил, что аэроразведкой обнаружена позиция россиян с ПТУРом. Воины 77 отдельной аэромобильной бригады эффективно отработали и уничтожили россиян.

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«Работа продолжается. На Бахмутском направлении враг выбивается с позиций», — добавил Сырский.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в пятницу, 7 июля, сообщила, что российские оккупанты в Бахмуте Донецкой области попали в ловушку и не могут покинуть город из-за действий ВСУ.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что силы обороны на Бахмутском направлении продолжают удерживать инициативу и давить на врага.