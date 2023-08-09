Россияне создали кулак для прорыва на Купянском направлении, но оборона крепкая — Сырский 9 августа, 12:37 Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М109 в сторону российских войск (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление.

По его словам, оккупанты создали наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов Шторм-Z, идут интенсивные бои — некоторые позиции по несколько раз переходят из рук в руки.

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«Цель противника — прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно к Купянску. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки», — сказал он в комментарии Украинской правде.

Сырский заявил, что одновременно враг наступлением из района Новоселовское осуществлял попытку рассечь группировку защитников ударом во фланг и окружить часть подразделений бригады, которая держит там оборону, но безуспешно.

«Наши бойцы мужественно держат оборону, отражая все попытки противника продвинуться вперед», — сказал командующий.

Сырский сообщил, что побывав на этом направлении обороны вместе с командирами обсудил возможные дальнейшие действия россиян и варианты действий защитников.

Как следствие, были приняты все необходимые решения для «гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома».

В частности, речь идет о дополнительном усилении воинских частей всеми необходимыми силами и средствами и боеприпасами.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что оккупанты хотели бы прорваться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.