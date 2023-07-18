Сырский о Бахмуте: Полное отвоевание города — это дело чести, защищая его, мы потеряли много наших военных 18 июля, 14:56 Разрушенные дома в Бахмуте (Фото:93rd Kholodnyi Yar Brigade/Handout via REUTERS)

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что вопрос полного возвращения Бахмута под контроль Украины — это вопрос чести.

«Мы потеряли много наших побратимов, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут… Поэтому мы просто обязаны его вернуть», — сказал он в интервью ВВС.

Сырский заявил, что Бахмут имеет и стратегическое значение — он является воротами в другие ключевые города региона.

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По его словам, «наши люди ждут побед. Им нужны маленькие победы».

10 июля замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ заняли господствующие высоты вокруг Бахмута.



15 июля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Вооруженные Силы Украины сохраняют инициативу на Бахмутском направлении, оказывая давление на россиян и на южном, и на северном флангах.

17 июля в ВСУ сообщили, что войска РФ постоянно стягивают резервы под Бахмут, так как пытаются сохранить свои позиции.