На Бахмутском направлении украинские военные постепенно двигаются вперед — Сырский 3 августа, 14:45 Сырский заявил, что на Бахмутском направлении украинские военные постепенно двигаются вперед (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В четверг, 3 августа, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении украинские военные постепенно двигаются вперед.

«Бахмутское направление. Продолжается постепенное движение вперед», — говорится в его сообщении в Telegram.

По его словам, минометчики 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ работают и уничтожают россиян.

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Командир пушки Виталий заявил, что их трофейный выстрел — это попадание в нору, где прятались оккупанты.

«Также приходилось отрабатывать по противнику, который подносит боекомплект и спасать пехоту от артиллерийских обстрелов», — сказал он.

В Генштабе сообщали, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Работино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.