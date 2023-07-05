История ЧВК Вагнера закрыта — Сырский 5 июля, 04:03 Александр Сырский (Фото:Генштаб)

Командующий Сухопутными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что история ЧВК Вагнера завершена.



Об этом сообщает ABC News.

Он отметил также, что неудачный бунт Пригожина не повлиял на ситуацию на фронте.

«Для нас было бы лучше, если бы были какие-то негативные последствия в самой России. Но для меня это не имеет значения. Я думаю, что история Вагнера закрыта», — заявил Сырский.

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Генерал также прокомментировал наступательные действия ВСУ, отметив, что в данный момент все развивается согласно плану.

«Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или толчка со стороны», — заявил он.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.