«Продолжаем сражаться». Сырский встретился с украинскими военными и рассказал о ситуации на фронте — видео 18 июля, 08:32 Сырский встретился с украинскими военными (Фото:https://t.me/osirskiy)

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский встретился с украинскими военными и рассказал о ситуации на фронте.

«Силы обороны продолжают выполнять задачи на Восточном направлении. Ситуация сложная, но контролируемая», — говорится в сообщении Сырского в Telegram во вторник, 18 июля.

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По его словам, враг перебрасывает резервы на Бахмутское направление, пытаясь остановить продвижение ВСУ.

В то же время, противник сосредоточил свои основные силы на Купянском направлении, где украинские воины держат оборону.

«Продолжаем сражаться. Победим», — добавил он.

17 июля Сырский заявлял, что на Востоке Украины ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупанты наступают на Купянском направлении.

16 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Востоке Украины ситуация на фронте обострилась. Российские оккупанты два дня подряд активно наступают на Купянском направлении.

17 июля спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что войска РФ постоянно стягивают резервы под Бахмут, потому что пытаются сохранить свои позиции.