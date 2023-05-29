Анонсировал активные наступательные действия. Сырский встретился с командирами частей и подразделений, которые находятся в горячих точках 29 мая, 10:16 Сырский встретился с командирами частей и подразделений (Фото:t.me/osirskiy/92)

Командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи в самых «горячих точках» фронта.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Сырского в понедельник, 29 мая.

«Лиманское направление. Наши части и подразделения продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции», — сказано в сообщении.

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Сырский заявил, что защитники отбивают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровка, Спорное, Новоселовское, Торское. ВСУ наносят оккупантам значительные потери в личном составе и технике.

Командующий добавил, что встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее «горячих точках» фронта. Совместно обсудили возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте.

«Отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним», — сказано в сообщении.

Сырский поблагодарил и наградил на передовой воинов 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр.

«От офицера до солдата все с честью выполняют свой долг перед украинским народом», — сказал он.